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1 час назад

В Бурятию полетели туристические рейсы: что может быть интересно путешественнику в республике

Российская Газета

В аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ приземлился первый в этом году чартерный рейс с туристами.

В Бурятию полетели туристические рейсы: что посмотреть в республике
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Этим же самолетом из Москвы в республику прилетели восемнадцать туроператоров, которые занимаются внутренним туризмом. Прилетевший самолет - ласточка национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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В Бурятии есть что посмотреть туристу. Судите сами: в одном регионе России можно увидеть уникальное озеро Байкал, побывать в маленьком, но совершенно удивительном городке Кяхта, на улицах которого можно снимать исторические сериалы. Кяхта была центром Великого чайного пути, а миллионеров на душу населения в ней было больше, чем в дореволюционном Санкт-Петербурге.

- Наши туроператоры подготовили уникальные места посещения, помимо традиционных достопримечательностей, туристы увидят много новых мест, - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Бурятия - это перекресток культур и конфессий. Знаменитый Иволгинский дацан находится всего в 35 километрах от Улан-Удэ. Здесь единственный в России буддийский университет, а в одном из дацанов хранится нетленное тело ламы Итигэлова. Его называют настоящим чудом.

В Бурятии можно увидеть контуры допетровской Руси. Здесь, в нескольких селах, без малого три века лет живут потомки емейских староверов. Которые сохранили веру и свою уникальную культуру. К ним в республике относятся с особым уважением. Вот как о них отзывается глава республики Бурятия Алексей Цыденов.

- Самобытная и яркая культура старообрядцев, семейских является неотъемлемой частью нашей культуры. С момента своего появления в Забайкалье 250 лет назад они известны как рачительные хозяева, отличающиеся трудолюбием и упорством, именно они превратили наш край в хлебную житницу Восточной Сибири. Также семейских отличает бережное отношение к своей духовной и материальной культуре. Они сумели сохранить и донести до наших дней духовный опыт древнерусского допетровского мира.

Старообрядческие традиции, искусство, расписные дома являются украшением республики, делают ее уникальной и должны сохраняться не только как предмет туристического показа, но и как образ жизни. Поэтому поддержка культуры старообрядцев является частью нашей государственной политики.

Зимняя чартерная программа продлится до конца марта, а в начале июня заводят расписание летних туристических чартеров.

Отдых в России,Алексей Цыденов,
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