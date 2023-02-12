На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

На канатной дороге в Домбае днем 12 февраля застряли 36 туристов. Детали произошедшего сообщили в главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Сообщение о том, что в Домбае на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия, поступило спасателям в 13:00 по московскому времени. В этот момент на линии ехали 36 человек.

«В 13:00 на место происшествия выехала бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы — восемь человек, одна единица техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения спасательных работ выехали пять сотрудников Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС. Также к месту происшествия направились два специалиста Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели эвакуировали всех туристов с канатной очереди, никто из них не пострадал. Причины поломки не уточняются.