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2 часа назад

На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

Lenta.ru

На канатной дороге в Домбае днем 12 февраля застряли 36 туристов. Детали произошедшего сообщили в главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике в соцсети «ВКонтакте».

На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов
Фото: Лента.руЛента.ру

Сообщение о том, что в Домбае на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия, поступило спасателям в 13:00 по московскому времени. В этот момент на линии ехали 36 человек.

«В 13:00 на место происшествия выехала бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы — восемь человек, одна единица техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения спасательных работ выехали пять сотрудников Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС. Также к месту происшествия направились два специалиста Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели эвакуировали всех туристов с канатной очереди, никто из них не пострадал. Причины поломки не уточняются.

В конце января воздушный шар с шестью туристами застрял на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. В корзине находились трое взрослых и трое детей. Застрявшим на воздушном шаре туристам удалось выбраться из летательного аппарата самостоятельно.

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