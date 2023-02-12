Названы самые романтичные места России

Путешествие с любимым человеком - всегда хорошая идея. Посмотреть новые места интересно и полезно для кругозора, а если выбрать романтичные локации, то удастся освежить давние чувства или, наоборот, только начать свою любовную историю. Издание «Дни.ру» подготовило топ-5 романтичных мест России.
Так, во Владивостоке есть маяк Токаревского. Тонкую полоску насыпи часто размывает волнами, поэтому можно снять обувь и подойти к маяку босиком. Мерцающий огонек в сумерках выглядит волшебно. В Абакане расположена гора Любви, откуда открывается красивый вид. Кроме того, там есть ротонда с символикой обручальных колец.
В Тюмени находится пешеходный мост Влюбленных. С наступлением темноты на нем зажигается подсветка с постоянно меняющимися цветами. Если вы окажетесь в Петрозаводске, то посетите Онежскую набережную - оттуда открываются прекрасные закаты. Возле озера стоит скульптура «Рыбаки», похожая на пару влюбленных. А еще романтичными считаются пирсы на Черном море в Крыму или на курортах Краснодарского края.