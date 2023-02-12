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1 час назад

Турсервис Russpass подготовил календарь путешествий по России на год

runews24.ru

Туристический сервис Russpass подготовил для россиян календарь путешествий по регионам страны с идеями на каждый месяц года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Турсервис подготовил календарь путешествий по России на год
Фото: Runews24Runews24

Отмечается, что при помощи данного календаря туристы смогут спланировать свое путешествие на протяжении круглого года с учетом особенностей регионов и событий, которые будут там происходить. Так, каждый вариант, представленный в календаре, содержит в себе информацию о местных достопримечательностях, маршрутах и экскурсиях.

Например, в мае россиянам предлагают отдохнуть в Башкирии, где у них будет возможность покататься на лошадях, отправиться на водопады или посетить Национальный парк "Башкирия".

В июне путешественники смогут отправиться в Татарстан, чтобы побывать на празднике Сабантуй, а в июле посетить Санкт-Петербург, чтобы увидеть знаменитые белые ночи.

В августе россияне смогут отправиться в Екатеринбург и побывать на празднике по случаю 300-летия города. Помимо этого, представленный календарь объяснит почему в Нижний Новгород нужно поехать именно в ноябре, а также расскажет, где самая удивительная золотая осень на Урале.

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