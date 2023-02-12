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55 минут назад

Эксперт рассказал, где отдохнуть в "длинные" февральские выходные

Реальное время

Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал россиянам куда можно съездить отдохнуть на "длинные выходные", которые состоятся в период с 23 по 26 февраля. Об этом он сказал в беседе с Pravda.Ru, сообщают "Известия".

Где отдохнуть в "длинные" февральские выходные
Фото: Реальное времяРеальное время

По словам специалиста, сейчас регионы предоставляют туристам массу предложений как с точки зрения зимнего отдыха, так и в плане познавательного туризма.

"Можно на Волгу полететь — Ульяновск, Самара. Можно дальше на Урал — Екатеринбург", — отметил эксперт.

Помимо этого, он сказал, что инфраструктура городов становится лучше, в связи с чем в самых разных местах строятся новые отели.

При этом Бандурин предупредил о вероятных трудностях, c которыми некоторые россияне могут столкнуться в данный период. Так, по словам специалиста, не исключено, что в "периоды массового движения" могут возникнуть проблемы с билетами и бронированием.

2 февраля сообщалось, что Казань вошла в число популярных направлений у путешественников на февральские праздники. Так, отмечалось, что столица Татарстана стала популярным направлением у авиапутешественников из Москвы. Лидером стал Сочи, далее следуют Минеральные Воды и Калининград, после Казани — Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Самара и Сургут.

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Отдых в России,Александр Бандурин,
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