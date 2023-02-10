Топ-5 мистических мест региона по версии Минтранса Подмосковья

Можно посетить город-призрак или пионерлагерь с катакомбами.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В последнее время в туризме прочное место заняло забавное направление, которое можно охарактеризовать словом «экстремальный». Его приверженцы с удовольствием посещают необычные места – заброшенные города и поселения, населенные пункты с аномальными явлениями и разного рода мистикой. Много таких мест и в Московской области. Минтранс Подмосковья составил список из 20 маршрутов до самых популярных точек, где была зафиксирована «паранормальная активность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В окрестностях деревни Часовня, что в Павловском Посаде, высится церковь Троицы Живоначальной. По свидетельствам местных жителей, восстановленный из старой полуразрушенной часовни храм находится на месте языческого капища, где стояли белокаменные идолы языческих богов. В этом месте происходят необъяснимые вещи: тут растут деревья какой-то неестественной формы, слышны странные звуки и видны световые вспышки, а у людей возникает необъяснимое чувство тревоги и страха. До Часовни можно доехать автобусом №24 «Павловский Посад – Часовня», следующим от городского автовокзала. Добраться сюда можно и поездами Курского направления. Выйдя на станции «Павловский Посад», нужно пройти порядка 100 м до автовокзала и пересесть на вышеуказанный маршрут. На месте нужно пересечь всю деревню Часовня – достопримечательность находится на восточной окраине.

Другая, не менее интересная локация – Лопатинский фосфоритный рудник – находится между Воскресенском и Егорьевском. Здесь вы увидите горы разноцветного песка, глубокие ямы и голубые озера. Местные жители расскажут о появляющихся в небе непонятных световых шарах – буквально через несколько секунд они исчезают. Добраться до места можно только пешком – локацию «защищает» пятикилометровый лесной массив. В Воскресенск едут поезда Казанского направления. Выйти нужно на станции «88-й километр», пройти вперед порядка 300 м до автовокзала и пересесть на любой из трех местных маршрутов до н.п. Ёлкино с одноименной остановкой. Приехать сюда можно и на автобусах №28 «Коломна (а/в Коломна) – Дмитровцы» и №80 «Егорьевск – Коломна (а/в Голутвин)», которые идут от автовокзала Коломны до остановки «Дмитровцы-1».

Но это еще не все. Топ-3 мистических подмосковных маршрутов замыкает город-призрак Адуляр, расположенный в горокруге Истра. У городка была довольно развитая инфраструктура, но теперь все заброшено. По слухам, в этом месте может возникнуть ощущение, что за вами кто-то наблюдает, вокруг раздаются странные звуки. До Истры можно доехать на поездах Курского и Рижского направлений, выйдя на станции Новоиерусалимовская. От платформы нужно пройти порядка 100 м до автобусной остановки «Новый Иерусалим» и пересесть на маршрут №35 «Деньково – Румянцево – Назарово» или № 41 «Истра (Нов. Иерусалим) – Сычево» до остановки «Поворот на Деньково». До города-призрака отсюда нужно тоже идти пешком.