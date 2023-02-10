Тайные туристы оценили Кострому по запаху

И еще по 12 показателям.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Кострому посещали тайный туристы, узнал KOSTROMA.TODAY.

Причем, ездили они в наш город целый год. Проверяющих прислали для того, чтобы оценить костромское гостеприимство.

Такую традицию ввели в 2018 году для городов Золотого кольца. Тайные покупатели оценивали города по 13 критериям, среди которых удобство сайтов, скорость ответа на телефонные звонки, вежливость в общении с клиентами, наличие парковок, контейнеров для раздельного сбора мусора, доступность объекта для граждан с ограниченными возможностями здоровья и посетителей с детьми. Более того, они даже нюхали помещения, чтобы выяснить, приятным ли запахом они встречают туристов.

Проверяющие посещали и оценивали музеи, гостиницы, точки общепита и туристско-информационные центры.

«Среди городов Золотого кольца лидером по уровню культуры гостеприимства оказалась Кострома, заработавшая 3,26 балла. На втором месте — Ярославль (3,16), на третьем — Переславль-Залесский (3,07), и далее по очередности занятых мест — Иваново, Ростов Великий, Суздаль, Сергиев Посад, Владимир, Углич. Оценка двух последних городов одинакова — 2,74», — пишет «Российская газета».