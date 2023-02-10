Тайные туристы оценили Кострому по запаху

И еще по 12 показателям.
Кострому посещали тайный туристы, узнал KOSTROMA.TODAY.
Причем, ездили они в наш город целый год. Проверяющих прислали для того, чтобы оценить костромское гостеприимство.
Такую традицию ввели в 2018 году для городов Золотого кольца. Тайные покупатели оценивали города по 13 критериям, среди которых удобство сайтов, скорость ответа на телефонные звонки, вежливость в общении с клиентами, наличие парковок, контейнеров для раздельного сбора мусора, доступность объекта для граждан с ограниченными возможностями здоровья и посетителей с детьми. Более того, они даже нюхали помещения, чтобы выяснить, приятным ли запахом они встречают туристов.
Проверяющие посещали и оценивали музеи, гостиницы, точки общепита и туристско-информационные центры.
«Среди городов Золотого кольца лидером по уровню культуры гостеприимства оказалась Кострома, заработавшая 3,26 балла. На втором месте — Ярославль (3,16), на третьем — Переславль-Залесский (3,07), и далее по очередности занятых мест — Иваново, Ростов Великий, Суздаль, Сергиев Посад, Владимир, Углич. Оценка двух последних городов одинакова — 2,74», — пишет «Российская газета».
По словам автора и координатора проекта Марины Поздняковой, Кострома второй год подряд становится лидером, потому что сотрудники организаций, которые посещают туристы, «на самом деле почувствовали, что чем корректнее, вежливее, сервильнее обслуживаются гости, тем чаще они дают позитивные рекомендации и возвращаются».