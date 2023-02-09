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4 часа назад

Топ-10 регионов, где жители РФ проводят летний отпуск

РИА "ФедералПресс"

Аналитики hh.ru выяснили, в каких регионах россияне предпочитают отдыхать летом. В исследовании говорится, что Ленинградская область обошла по популярности Москву.

Топ-10 регионов, где жители РФ проводят летний отпуск
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Самым популярным направлением для отдыха по-прежнему остается Краснодарский край. Кроме того, в тройку лидеров входят Алтайский край и Крым», – говорится в сообщении.

Ленобласть выбрали 3,4 % респондентов, пишет издание Online47. В Северную столицу хотят поехать 4,8 % респондентов. Ленинградская область обогнала Москву, Камчатский край и Республику Алтай.

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