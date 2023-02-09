Эксперт рассказал, куда стоит отправиться на февральские праздники

Эксперт по туризму Александр Бандурин в беседе с Pravda.Ru назвал привлекательные российские города, куда можно отправиться на «длинных выходных», которые продлятся с 23 до 26 февраля включительно. Он отметил, что сейчас большое количество предложений в регионах с точки зрения зимнего отдыха и познавательного туризма.
«Можно на Волгу полететь — Ульяновск, Самара. Можно дальше на Урал — Екатеринбург, например. Потому что сейчас города улучшаются, инфраструктура улучшается. Сейчас появляются всевозможные отели в неожиданных местах, типа Тюмени», — рассказал Бандурин.
Однако, по его словам, в эти даты могут возникнуть трудности с билетами и бронированием. Эксперт призвал позаботиться об этом заранее.
Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко в интервью «Газете.Ru» назвала самые бюджетные направления для коротких путешествий на предстоящие праздники. По ее словам, это Сочи, Абхазия и Калининград. Тур с перелетом на двоих будет стоить в среднем 30 тыс. рублей.