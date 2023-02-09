Челябинский туризм пытается выехать на устаревшем метеорите

В Челябинске спустя 10 лет после нашумевшего падения крупного метеорита решили провести МетеоритФЕСТ для привлечения туристов. Он пройдет 18 февраля. Событие собираются масштабно визуализировать в 3D-mapping-шоу на фасаде главного южноуральского вуза. Гостям праздника обещают розыгрыш путешествий по Челябинской области.

Фото: Tourdom Tourdom

Идея продвигать туризм за счет метеорита именно сейчас вызвала недоумение в сообществе: неужели за 10 лет регион так и не придумал, чем привлечь к себе туристов, кроме внезапного метеора?

«Поздно начали качать эту историю челябинцы. Тему надо было подхватывать и раскручивать сразу же. Но! Тогда туризм был не в повестке правительства», – считает член общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников.

В Челябинской области есть варианты для туризма поинтереснее, чем метеорит. В любое время года, уверены подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многих привлекает красивая природа. «Это действительно так, но по большей части коротким летом», – пишут те, кто сумел убедиться лично. Другими точками притяжения туристы считают красивые парки и скверы, музеи, промышленный туризм. «А в области есть горные лыжи, национальные парки и заповедники, пещерные комплексы – можно найти себе развлечения на любой вкус и цвет».

Как отмечает Алексей Кожевников, в регионе много отличных, креативных предпринимателей из сферы туризма, которые готовы генерировать интересные идеи и проекты: «Просто слушать их надо и помогать, а не крылья подрезать».