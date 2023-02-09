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1 час назад

Кострома названа лучшим туристическим городом в Золотом кольце России

runews24.ru

Объекты туристической инфраструктуры Костромы признаны лучшими в Золотом кольце. Тайные посетители, которые принимали участие в проекте, в течение года оценивали информационные центры города, а также гостиницы, музеи и точки общепита.

Кострома названа лучшим туристическим городом в Золотом кольце
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперты проводили оценку туристических объектов по 13 критериям. Так, посетители города проверяли сайты и их удобства, оценивали скорость ответов на телефонные звонки, вежливость, а также наличие и удобство городских парковок, контейнеров для мусора и ряд других объектов.

Стоит отметить, что Кострома становится лидером программы уже второй год подряд. Организаторы проекта считают, что значительное влияние на итоговый результат оказывает вовлеченная в туристическую сферу региональная власть.

Так, по словам координатора проекта Марины Поздняковой, городские и областные власти уделяют очень много внимания вопросам развития туризма.

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