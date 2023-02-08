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4 часа назад

Названы самые романтические города для путешествия на 14 февраля

РИА "ФедералПресс"

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip назвали 4 самых романтичных города, где можно провести 14 февраля.

Названы самые романтические города для путешествий
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Самым романтичным городом России назвали Санкт-Петербург», – говорят аналитики.

Свой выбор на второй столице остановили почти 80 % опрошенных. При этом попасть туда не тяжело: билеты стоят от 2 тысяч в одну сторону, а гостиницу можно снять за 1200 в сутки.

Вторым по популярности стал Сочи. Однако вот добраться туда дороже: билет стоит около 5 тысяч рублей, а проживание в гостинице в 3 звезды обойдется в 1200 за сутки.

В Москву, которая оказалась на третьем месте в рейтинге романтики, можно улететь за 2200 рублей, а снять отель можно примерно за 1700 рублей.

На четвертом месте оказался Калининград, куда можно отправиться за три тысячи рублей, передает Life.ru.

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