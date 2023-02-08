На курорте «Эльбрус» устроят состязания и эстафеты

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в следующее воскресенье отметят День зимних видов спорта. Для гостей курорта устроят спортивный праздник с состязаниями и развлечениями.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

«Эльбрус приглашает отметить День зимних видов спорта. Гостей курорта „Эльбрус“ 12 февраля ждут спортивные эстафеты, мастер-классы, фокусы, соревнования по горным лыжам и сноуборду и зимние развлечения для самых маленьких», — сообщили в пресс-службе АО «Кавказ.РФ».

Празднование начнется в 8:00 с заездов учеников спортшколы КБР по горнолыжному спорту, сноуборду и альпинизму. Заезды планируются на выкате трассы Кругозор — Азау. С 9:00 до 15:30 на Поляне Азау будет организована спортивно-развлекательная программа с активностями для всей семьи. Маленьких детей ждут развлечения на «Поляне снеговиков», дети от трех лет и подростки смогут принять участие в праздничном заезде, а новичкам инструкторы курорта научат вставать на горные лыжи или сноуборд. Днем также будет работать мастерская, где каждый сможет изготовить себе сувенир, пройдут спортивные эстафеты, конкурсы, викторины и шоу фокусов.

День зимних видов спорта отмечается в России с 2015 года и приурочен к дню начала зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Его принято отмечать в первые выходные после 7 февраля.