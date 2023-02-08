Перечислены недорогие турмаршруты на майские праздники

Специалисты сервиса OneTwoTrip перечислили недорогие туристические маршруты по России на майские праздники.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Например, из Москвы на майские можно отправиться в Петербург на самолёте, такая поездка будет стоить от 2 600 рублей, в Псков — от 2 700 рублей, в Тамбов — от 3 000 рублей, Череповец — от 3 300 рублей и Мурманск — от 3 400 рублей.
Из Петербурга можно с выгодой полететь в Москву, Архангельск, Казань, Самару и Ставрополь.
Из Сочи — в Махачкалу, Минеральные Воды, Астрахань, Саранск и Казань.