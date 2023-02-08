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1 час назад

Перечислены недорогие турмаршруты на майские праздники

RT на русском

Специалисты сервиса OneTwoTrip перечислили недорогие туристические маршруты по России на майские праздники.

Перечислены недорогие турмаршруты на майские праздники
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Например, из Москвы на майские можно отправиться в Петербург на самолёте, такая поездка будет стоить от 2 600 рублей, в Псков — от 2 700 рублей, в Тамбов — от 3 000 рублей, Череповец — от 3 300 рублей и Мурманск — от 3 400 рублей.

Из Петербурга можно с выгодой полететь в Москву, Архангельск, Казань, Самару и Ставрополь.

Из Сочи — в Махачкалу, Минеральные Воды, Астрахань, Саранск и Казань.

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