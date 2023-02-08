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2 часа назад

В Кронштадте впервые пройдет фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед»

ТК «Звезда»

В Кронштадте впервые пройдет фестиваль ледовых скульптур. Их выставят в новом музейно-историческом парке «Остров фортов», посвященном истории российского военно-морского флота. Туда уже съехались лучшие мастера со всей России, которым привезли 200 тонн чистого речного льда. Его скульпторы превратят в произведения искусства. У каждой композиции будет специальная подсветка. Над галереей натянут шатер, где будет поддерживаться температура воздуха и влажность, необходимая для сохранности фигур.

В Кронштадте впервые пройдет фестиваль ледовых скульптур
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Увидеть всю эту красоту можно с 15 февраля по 2 марта. Фестиваль «КроншЛед» - совместный проект Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и команды проекта «Острова Фортов», который курирует Ксения Шойгу.

В перспективе там будет несколько уникальных музеев, которые пока строятся. Парк уже стал любимым местом отдыха для горожан и туристов. Там есть детская игровая зона, а с середины декабря появилась еще и «Морская зимняя сказка». Так называется тематическое пространство с тюбинговой горкой, ярмаркой, необычными кафе, тиром и арт-объектами.

Отдых в России,Ксения Шойгу,
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