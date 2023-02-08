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1 час назад

Мифы, которые до сих пор мешают поехать на курорт "Шерегеш"

Российская Газета

Нынешней зимой количество посещений горнолыжного курорта "Шерегеш" уже перевалило за миллион. Это на 39 тыс. больше, чем было в прошлый сезон. Между тем есть стереотипы, которые не позволяют любителям активного отдыха сделать выбор в пользу спортивно-туристического комплекса на юге Кузбасса.

Мифы, которые до сих пор мешают поехать на курорт "Шерегеш"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Миф первый: "Далеко и дорого"

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Ближайший к горе Зеленой большой аэропорт - в Новокузнецке. И уже второй сезон подряд, планируя отдых, можно воспользоваться программой чартерных авиарейсов от туроператора FUN&SUN. Пакетные туры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы (цены - от 17 тыс. до 37 тыс. рублей на человека, раз в неделю) пользуются спросом. Как сообщил руководитель дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов, места на период с 4 декабря по 26 марта нынче забронировали 2,6 тыс. туристов (по итогам прошлого сезона - свыше 3 тыс). В стоимость тура включены 23 кг багажа с ручной кладью, групповой трансфер до отеля и проживание в нем.

Найти подходящий пакет на февральские праздники корреспонденту "РГ" не удалось. Хотя есть горящее предложение отдыха на неделю с 12 февраля. Стоимость чартерного тура из столицы на двоих с проживанием в отеле на склоне горы - 106 888 рублей. Кроме того, в Шерегеше заработал удаленный багажный терминал новокузнецкого аэропорта. А значит, сдав лыжи и сноуборды перед вылетом, например из Домодедово, получить их можно уже на курорте.

Туристы из Кузбасса и соседних регионов Сибири добираются в Шерегеш на специальном электропоезде (с начала высокого сезона пассажиров уже больше тысячи), на личном автотранспорте и рейсовых автобусах. Так, можно заранее заказать по интернету билеты на автобус N 693, который отправляется из аэропорта Новокузнецка в 8.00, 9.10 и 10.20. Дорога занимает меньше времени, поскольку к зиме успели построить трассу в объезд населенных пунктов. Это избавляет от стояния в пробках. А у подножья горы стало больше удобных парковок.

Миф второй: "Инфраструктура и сервис не развиты"

По данным дирекции курорта, в этом сезоне в Шерегеше работают 93 гостиницы и 19 подъемников. К услугам гостей 56 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, включая новую освещенную трассу для вечернего катания. Пунктов проката тоже хватает.

- Можно взять экипировку в поселке, это будет дешевле. Комплект - лыжи плюс ботинки - обойдется в 500 рублей в сутки. То же самое, но только в прокате на горе, стоит 800-1000 рублей. Так же и с едой: чем выше в гору, тем дороже, - говорит кемеровчанин Павел Никитин. - Что касается размещения, то если на небольших курортах, где всего одна гостиница, хозяева-монополисты ценник поднимают как хотят, то в Шерегеше много разных вариантов на выбор. Можно и квартиру снять, и жить в отеле прямо на горе, если финансы позволяют. Либо разместиться в коттедже. Мы в конце ноября снимали жилье в поселке. Однокомнатная - от 1,5 до 2 тыс. рублей в сутки, а дом человек на 20 - от 8 тыс.

Миф третий: "Снег и мороз в отсутствие единого ски-пасса"

Знакомая москвичка недавно отдохнула на одном из горнолыжных курортов Северного Кавказа. Вернувшись, посетовала: "На склонах наледь, больше не поеду". А житель Хакасии Руслан Меллин только вернулся с Шерегеша и выложил в соцсети видео - с заснеженными склонами горы Зеленой. Сюда едут отдыхать уже не только сибиряки, но и жители Санкт-Петербурга и Владивостока, Симферополя и Сочи, Беларуси и Казахстана.

- Мягкий и пушистый снег, который так привлекает фрирайдеров и не тает до поздней весны, - этим, на мой взгляд, и замечателен Шерегеш, - считает Руслан. - Но дело не только в снеге-пухляке, а и в протяженности горы, в количестве и качестве подъемников, в разнообразии трасс (от учебных до самого высокого класса сложности). Понравилось и то, что примерно в 16.30 и до 17.30 все подъемники закрываются, по громкоговорителю туристов просят освободить трассы. Их закатывают ратраками, чтобы сгладить образовавшиеся за день кочки и выбоины. После состояние склонов идеальное. Единственный минус - на каждую трассу и подъемник своя карта. У меня их шесть, и это не предел. Попытался воспользоваться одной из тех, по которым катался в прошлом году, но оказалось, что у канатной дороги сменился владелец. А про то, что на курорте недавно ввели единый дневной ски-пасс, не слышал. Однако, несмотря на все нюансы, выбираю Шерегеш.

В Шерегеше работают 93 гостиницы на любой вкус и кошелек.

Миф четвертый: "Развлечений мало, культура и безопасность хромают"

- Заметил такое новшество: у подножья горы стоят два охранника, чтобы разделять потоки лыжников и сноубордистов. Те, что спускаются с горы, не должны сталкиваться с теми, кто в гору поднимается, - отмечает Руслан Меллин. - Охрана очень квалифицированная. Еще удивила чистота на улицах, отсутствие нетрезвой и конфликтной публики.

Сейчас гостям предлагают вертолетные, снегоходные экскурсии и полеты на воздушном шаре. Кроме маршрутов к Азасской пещере, горе Мустаг, Верблюдам и легендарной скале Око Шории, открываются новые туристские тропы. В окрестностях горы Зеленой создан самый большой за Уралом веревочный парк и детские игровые центры.

Кстати

Шерегеш становится всесезонным. По крайней мере, минувшим летом львиная доля гостиниц уже не закрывалась, как это было раньше, а продолжала работать. Вопреки стереотипам.

Отдых в России,Павел Никитин,
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