Мифы, которые до сих пор мешают поехать на курорт "Шерегеш"

Нынешней зимой количество посещений горнолыжного курорта "Шерегеш" уже перевалило за миллион. Это на 39 тыс. больше, чем было в прошлый сезон. Между тем есть стереотипы, которые не позволяют любителям активного отдыха сделать выбор в пользу спортивно-туристического комплекса на юге Кузбасса.

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Миф первый: "Далеко и дорого"

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Ближайший к горе Зеленой большой аэропорт - в Новокузнецке. И уже второй сезон подряд, планируя отдых, можно воспользоваться программой чартерных авиарейсов от туроператора FUN&SUN. Пакетные туры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы (цены - от 17 тыс. до 37 тыс. рублей на человека, раз в неделю) пользуются спросом. Как сообщил руководитель дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов, места на период с 4 декабря по 26 марта нынче забронировали 2,6 тыс. туристов (по итогам прошлого сезона - свыше 3 тыс). В стоимость тура включены 23 кг багажа с ручной кладью, групповой трансфер до отеля и проживание в нем.

Найти подходящий пакет на февральские праздники корреспонденту "РГ" не удалось. Хотя есть горящее предложение отдыха на неделю с 12 февраля. Стоимость чартерного тура из столицы на двоих с проживанием в отеле на склоне горы - 106 888 рублей. Кроме того, в Шерегеше заработал удаленный багажный терминал новокузнецкого аэропорта. А значит, сдав лыжи и сноуборды перед вылетом, например из Домодедово, получить их можно уже на курорте.

Туристы из Кузбасса и соседних регионов Сибири добираются в Шерегеш на специальном электропоезде (с начала высокого сезона пассажиров уже больше тысячи), на личном автотранспорте и рейсовых автобусах. Так, можно заранее заказать по интернету билеты на автобус N 693, который отправляется из аэропорта Новокузнецка в 8.00, 9.10 и 10.20. Дорога занимает меньше времени, поскольку к зиме успели построить трассу в объезд населенных пунктов. Это избавляет от стояния в пробках. А у подножья горы стало больше удобных парковок.

Миф второй: "Инфраструктура и сервис не развиты"

По данным дирекции курорта, в этом сезоне в Шерегеше работают 93 гостиницы и 19 подъемников. К услугам гостей 56 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, включая новую освещенную трассу для вечернего катания. Пунктов проката тоже хватает.

- Можно взять экипировку в поселке, это будет дешевле. Комплект - лыжи плюс ботинки - обойдется в 500 рублей в сутки. То же самое, но только в прокате на горе, стоит 800-1000 рублей. Так же и с едой: чем выше в гору, тем дороже, - говорит кемеровчанин Павел Никитин. - Что касается размещения, то если на небольших курортах, где всего одна гостиница, хозяева-монополисты ценник поднимают как хотят, то в Шерегеше много разных вариантов на выбор. Можно и квартиру снять, и жить в отеле прямо на горе, если финансы позволяют. Либо разместиться в коттедже. Мы в конце ноября снимали жилье в поселке. Однокомнатная - от 1,5 до 2 тыс. рублей в сутки, а дом человек на 20 - от 8 тыс.

Миф третий: "Снег и мороз в отсутствие единого ски-пасса"

Знакомая москвичка недавно отдохнула на одном из горнолыжных курортов Северного Кавказа. Вернувшись, посетовала: "На склонах наледь, больше не поеду". А житель Хакасии Руслан Меллин только вернулся с Шерегеша и выложил в соцсети видео - с заснеженными склонами горы Зеленой. Сюда едут отдыхать уже не только сибиряки, но и жители Санкт-Петербурга и Владивостока, Симферополя и Сочи, Беларуси и Казахстана.

- Мягкий и пушистый снег, который так привлекает фрирайдеров и не тает до поздней весны, - этим, на мой взгляд, и замечателен Шерегеш, - считает Руслан. - Но дело не только в снеге-пухляке, а и в протяженности горы, в количестве и качестве подъемников, в разнообразии трасс (от учебных до самого высокого класса сложности). Понравилось и то, что примерно в 16.30 и до 17.30 все подъемники закрываются, по громкоговорителю туристов просят освободить трассы. Их закатывают ратраками, чтобы сгладить образовавшиеся за день кочки и выбоины. После состояние склонов идеальное. Единственный минус - на каждую трассу и подъемник своя карта. У меня их шесть, и это не предел. Попытался воспользоваться одной из тех, по которым катался в прошлом году, но оказалось, что у канатной дороги сменился владелец. А про то, что на курорте недавно ввели единый дневной ски-пасс, не слышал. Однако, несмотря на все нюансы, выбираю Шерегеш.

В Шерегеше работают 93 гостиницы на любой вкус и кошелек.

Миф четвертый: "Развлечений мало, культура и безопасность хромают"

- Заметил такое новшество: у подножья горы стоят два охранника, чтобы разделять потоки лыжников и сноубордистов. Те, что спускаются с горы, не должны сталкиваться с теми, кто в гору поднимается, - отмечает Руслан Меллин. - Охрана очень квалифицированная. Еще удивила чистота на улицах, отсутствие нетрезвой и конфликтной публики.

Сейчас гостям предлагают вертолетные, снегоходные экскурсии и полеты на воздушном шаре. Кроме маршрутов к Азасской пещере, горе Мустаг, Верблюдам и легендарной скале Око Шории, открываются новые туристские тропы. В окрестностях горы Зеленой создан самый большой за Уралом веревочный парк и детские игровые центры.

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