С 1 мая из Ульяновска запустят авиарейсы в Дагестан

Из ульяновского аэропорта имени Карамзина с 1 мая запустят рейсы в Махачкалу. Об этом 7 февраля на заседании штаба по комплексному развитию сообщил глава регионального Минтранса Сергей Воронцов.
Рейсы в Дагестан планируют открыть с 1 мая. Губернатор Алексей русских ранее провел переговоры с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Проект получил софинансирование.
Авиакомпания Red Wings вызвалась обслуживать маршрут. Рейсы планируются дважды в неделю.
На данный момент власти региона ведут переговоры об открытии авиасообщения с Калининградом. В течение месяца вопрос планируют решить окончательно, выбрав авиакомпанию.