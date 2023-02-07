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1 час назад

С 1 мая из Ульяновска запустят авиарейсы в Дагестан

runews24.ru

Из ульяновского аэропорта имени Карамзина с 1 мая запустят рейсы в Махачкалу. Об этом 7 февраля на заседании штаба по комплексному развитию сообщил глава регионального Минтранса Сергей Воронцов.

С 1 мая из Ульяновска запустят авиарейсы в Дагестан
Фото: Runews24Runews24

Рейсы в Дагестан планируют открыть с 1 мая. Губернатор Алексей русских ранее провел переговоры с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Проект получил софинансирование.

Авиакомпания Red Wings вызвалась обслуживать маршрут. Рейсы планируются дважды в неделю.

На данный момент власти региона ведут переговоры об открытии авиасообщения с Калининградом. В течение месяца вопрос планируют решить окончательно, выбрав авиакомпанию.

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