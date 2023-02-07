На Кубани санатории предлагают путевки с "горячими" скидками

В Краснодарском крае в санаториях и пансионатах продолжается пора скидок. Благодаря программе "Южная здравница", которая действует до 1 мая 2023 года, у туристов есть возможность приобрести путевку, сэкономив до 40 процентов.

Фото: Российская газета Российская газета

Выигрывают не только здравницы, принимающие гостей в "низкий сезон", но и сами отдыхающие: мало того, что путевки сейчас более доступны в цене, так и набираться сил в повсеместно напряженную пору рабочих проектов и графика куда приятнее…

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В программе участвуют 26 здравниц и санаториев Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Ейска, Новороссийска, Темрюкского, Лабинского и Туапсинского районов. Все они предлагают комплексные оздоровительные туры длительностью как от двух-трех дней, так и до двух и трех недель. Каждый пакет услуг имеет свои особенности: минимальный - это, прежде всего, упор на спа-процедуры, он подойдет гостям, желающим в сжатые сроки восстановить силы. Недельный тур рассчитан на качественный отдых с разносторонним медицинским обслуживанием, а в двух- и трехнедельные путевки включено большое количество лечебных процедур.

Прохладный период - отличная пора, чтобы заняться своим организмом. Особенно благоприятно это время для тех, кто имеет проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой, страдает аллергией и мигренью. В межсезонье на побережье нет привычной зимы с ее обильными сугробами и пронизывающими ветрами - небо зачастую ясное, воздух насыщен минералами, а температура во многих местах даже в январе - феврале держится выше +10 градусов.

Например, средняя стоимость двухдневного спа-тура в санатории Анапы составляет 2,5-3 тысячи рублей с человека и включает трехразовое питание по системе "шведский стол", посещение бассейна и тренажерного зала, занятия лечебной физкультурой, а также посещение питьевого бювета с минеральной водой.

Кубанские здравницы разработали более 500 программ оздоровления, многие из которых охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний: опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и др.

Однако пандемия COVID-19 сформировала в оздоровительном туризме целое направление. Сегодня на Кубани 57 санаториев принимают на реабилитацию россиян, перенесших коронавирус. Восстановительные курсы включают постоянное медицинское наблюдение, массаж грудной клетки. В Геленджике здравницы предлагают ароматические лечебные ванны с экстрактом хвои и ромашки, терренкуры в горы и целебные грязи Тамбуканского озера, а в Сочи у отдыхающих есть возможность посидеть в инфракрасной кабине или спелеокамере, воссоздающей естественный климат соляной пещеры. Воздух внутри насыщен сухим аэрозолем соли и легкими ионами, препятствующими развитию инфекционных возбудителей.

Важно отметить, что практически каждый санаторий имеет диагностическое отделение, помогающее контролировать ход лечения и оценить результаты проведенных оздоровительных процедур.

Чтобы получить скидку, необходимо обратиться в организации санаторно-курортной отрасли с запросом на оформление лечения по программе "Южная здравница".

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