Nordwind Airlines запускает новые рейсы из Перми в Махачкалу

«Что касается Махачкалы, то мы активно развиваем это направление, так как ставим в приоритет курорты Северного Кавказа», — сообщил коммерческий директор Антон Маттис .

В прошлом году авиакомпания в Перми перевезла 107 тысяч пассажиров и совершила 500 рейсов. Сейчас компания совершает 9 вылетов в неделю из Перми, в планах на весенне-летний период увеличить числом вылетов до 22 в неделю и перевезти около 174 тысячи пассажиров. Ранее в компании назвали стоимость билетов из Перми в Минск.