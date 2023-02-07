В Вологодской области в 2022 году открыли 11 новых турмаршрутов

Власти Вологодской области открыли 11 новых туристских маршрутов в 2022 году. Они знакомят гостей с православными храмами Русского Севера, с историей, археологией, уникальными ремеслами края, сообщили в понедельник ТАСС в правительстве области.

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"В 2022 году сформировано 11 новых туристских маршрутов. В декабре прошлого года состоялся пробный маршрут "Православные храмы Устюжны" в Устюженском районе области с посещением наиболее известных храмов и церквей XVII - XIX веков. В небольшой по населению Устюжне в начале XX века насчитывалось более десятка церквей, возведенных в основном на средства купечества", - рассказали ТАСС в правительстве области.

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Сразу несколько проектов запустили в Череповце - промышленном центре Вологодской области и Северо-Запада страны. Так, маршрут "Городские приключения" знакомит с разными эпохами в истории города. Он начинается с Музея археологии, где гости могут попробовать "заарканить" дичь, пострелять из лука, поймать рыбу. В музее бывшего городского главы и просветителя Ивана Милютина путешественники попадут на урок в старинной школе, попробуют писать гусиным пером и узнают, почему Череповец называли "русским Оксфордом". В Череповце разработаны также семейный турмаршрут, путешествия - знакомства с ремеслами и важнейшими достопримечательностями города, обзорные экскурсии, прогулки по речным теплоходам по рекам Ягорба и Шексна.

В прошлом году в регионе открыто около 40 новых объектов туристской индустрии - девять гостиниц и отелей, 21 объект общественного питания, девять мест показа - Музей бочки в Кирилловском районе, мастерскую уникальных деревянных изделий в Вашкинском районе, Дом деревенского быта в Усть-Кубинском районе, культурно-просветительский центр "Русское слово" в воссозданном родительском доме поэта Николая Рубцова в Сокольском районе, ландшафтный культурно-исторический комплекс "Старое Усолье" в Тотемском районе и музей одного стихотворения "Русский Огонек" под Тотьмой.