В России набирает популярность промышленный туризм

Привыкшие путешествовать россияне все больше интересуются маршрутами по собственной стране. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), за минувший год общий турпоток внутри России увеличился на семь процентов. И речь идет не только о пляжном отдыхе и популярных направлениях. Все больше туристов готовы выбирать нестандартные маршруты и программы. В частности, в последнее время набирает популярность такая туристическая новинка, как промышленный туризм.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Увидеть своими глазами самую большую в России ГЭС, гигантский цех крупнейшего сталеплавильного завода, прогуляться по виноградникам или посмотреть, как производят мороженое или шоколад, - таких экскурсий и даже целых туристических программ становится все больше.

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Несмотря на то, что для России промышленный туризм пока экзотика, в мире он хорошо известен. Например, в Японии завод Toyota - довольно популярный туристический объект. Посмотреть, как собираются автомобили, на которых ездит, пожалуй, каждый второй японец, приходят сотни человек в день. За год производство компании Toyota посещает около 300 тысяч экскурсантов. В США популярность среди туристов завоевала фабрика мороженого Ben & Jerry's, ежегодно ее посещает более 170 тысяч человек. В Германии, наверное, каждый школьник хотя бы раз бывал на знаковом заводе немецкого автопрома - Volkswagen.

В России с экскурсией можно посетить, например, Выксунский металлургический завод в Нижегородской области, Кедровский угольный разрез в Кемеровской, Чиркейскую ГЭС в Дагестане, золотодобывающий прииск "Соловьевский" в Амурской области, Магнитогорский металлургический комбинат, северную ягодную плантацию "Архангельская клюква" и многие другие интересные предприятия.

Промышленный туризм - это не просто экскурсия, а знакомство с процессом создания продукта. Почти всегда такие процессы по-настоящему зрелищны. Невозможно остаться равнодушным при виде тоннами льющейся воды на гигантской ГЭС, или при виде того, как течет, будто лава, расплавленный металл на сталеплавильном заводе, как до красна раскаленный железный брусок раскатывается в тонкую пластину или как гигантский БелАЗ, колесо которого выше человеческого роста, работает в карьере.

Однако, несмотря на всю свою зрелищность, промышленный туризм не претендует на то, чтобы стать туристическим аттракционом. Его цель - сформировать положительный имидж отечественных промышленных предприятий, повысить лояльность к производимому продукту, решить вопрос кадрового обеспечения. Последний пункт крайне важен в свете сегодняшних реалий, когда предприятия просто обязаны становиться высокотехнологичными, внедрять современные модели производства, использовать новейшее оборудование, автоматизировать процессы. Соответственно, им нужен приток молодых, активных, высокопрофессиональных кадров, умеющих работать с новыми технологиями.

"Сегодня предприятия в один голос заявляют, что испытывают острый кадровый голод, - отмечает руководитель инициативы по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность" Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко. - Не хватает квалифицированных рабочих, инженеров, узконаправленных отраслевых специалистов. Молодежь приходит не так активно, как этого хотелось бы. Промышленный туризм отчасти может помочь решить кадровую проблему. Посудите сами: только увидев своими глазами как работает то или иное предприятие, как организован производственный процесс, какая атмосфера царит в стенах завода, молодой человек, который выбирает свой жизненный путь, сможет понять, подходит ли ему такая работа, хочет ли он связать свою жизнь с этим конкретным предприятием и с этим регионом. По нашим данным, около 30 процентов молодых людей, посетивших промышленные предприятия, готовы рассматривать возможность работы на них".

По словам эксперта, такие экскурсии помогают молодежи разрушить стереотип о том, что работа на заводе - это тяжелый физический труд, грязные цеха и промасленные штаны. Многие с удивлением для себя обнаруживают, что современная промышленность - это все больше про высокие технологии, автоматизацию производства, а от квалифицированного рабочего требуется не физподготовка, а знания в ИТ-сфере.

Цель промышленного туризма - создать положительный имидж российских предприятий

"Сегодня в обществе можно услышать мнение, что в России ничего не производится, нет оборудования, технологий, а промышленные предприятия не экологичны, - говорит Ольга Шандуренко. - И, хотя эта картина далека от реальности, изменить сложившийся негативный фон не так просто. Промышленный туризм как раз дает возможность показать людям реальное положение вещей. Туристы своими глазами могут увидеть, как работает то или иное промышленное предприятие, какие использует технологии, сырье, очистные сооружения, как заботится об экологии, что делает для региона, в котором находится".

Развитие промышленного туризма способно решить не только кадровый вопрос. Повышение лояльности как к самому предприятию, так и к производимому им продукту - еще один немаловажный момент.

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"Та открытость, которую демонстрирует предприятие, сближает производителей с потенциальными потребителями и заказчиками", - отмечает руководитель градостроительного бюро MASTER S Plan Юлия Зубарик.

По ее словам, возможность увидеть создание уникального продукта или уникальный процесс производства способно повысить лояльность к конкретной компании.

По мнению экспертов, несмотря на то что промышленный туризм активно развивается, он не станет массовым продуктом, да этого и не нужно. Однако важно сформировать у крупных предприятий понимание того, что развивать это направление необходимо, ведь это выгодно, в первую очередь, для них самих.