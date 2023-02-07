В Челябинске начали создавать туристский код

«Мы планируем большую работу с местными сообществами, жителями, инициативными группами. В скором времени анонсируем первые встречи. Рассчитываем на вашу поддержку!» - отмечают специалисты Центра, обращаясь к челябинцам со страниц своих групп в соцсетях.