Туристы смогут увидеть на Байкале снежный лабиринт

Туристы из разных регионов России, которые прибудут в Бурятию по зимней чартерной программе Winter Baikal, увидят первый на восточном Байкале снежный лабиринт. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр по туризму республики Алдар Доржиев.

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"Туристы, которые прилетают этой зимой чартерами, увидят впервые возведенный у нас на Байкале снежный лабиринт - он построен рядом с поселком Усть-Баргузин, - а также большую снежную открытку, созданную прямо на льду озера около села Максимиха, и, конечно же, красивый прозрачный лед Байкала - нынче его можно увидеть рядом с селами Гремячинск, Горячинск, в Максимихе", - сказал Доржиев.

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Он отметил, что снежный лабиринт неслучайно построен рядом с визит-центром "Заповедного Подлеморья". Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедное Подлеморье" обеспечивает изучение и охрану трех уникальных участков природы, размещенных на северо-восточной стороне озера, - Забайкальского национального парка, Баргузинского заповедника и Фролихинского заказника, ежегодно эти заповедные места посещают около 60 тыс. туристов.

"Именно отсюда открываются дороги до популярных Чивыркуйского залива, Баргузинской долины", - сказал он.

Как рассказала директор туристско-информационного центра "Байкал" Ирина Суздальцева, площадь лабиринта - 800 кв. м, высота стен - 1,8 м, толщина - 60 см.

"Все гости смогут в лабиринте пройти квесты, получить призы, сделать фотографии на память, - отметила она. - При возведении объекта использован только снег, для сохранения экологии Байкала мастера отказались от использования красителей, других материалов. Весной лабиринт сам растает под лучами солнца".

Еще один арт-объект, который появится на восточной стороне озера, в Бурятии, и который смогут увидеть участники чартерной программы, - снежная открытка размером 20 на 40 м, ее создадут 11 февраля также прямо на льду, расчищая снег и создавая надписи и узоры.

"К мероприятию будет приурочен фестиваль, он так и будет называться - "Снежная открытка". Это продолжение дела Валерия Мельникова - дедушки, который жил в селе Марково Амурской области и в одиночку создавал такие необычные открытки для односельчан, детворы", - пояснила организатор фестиваля в Бурятии Анна Масличенко.

Зимние чартеры

В 2023 году Бурятия по зимней программе примет шесть чартерных авиарейсов в период с 11 февраля по 18 марта. Стоимость путевки на восемь дней и семь ночей - от 46 тыс. рублей для одного человека. Эта чартерная программа совпадает с празднованием Нового года по восточному календарю - Сагаалганом. Благодаря этому гости смогут познакомиться с обычаями, традициями, обрядами, связанными с торжеством.

В 2020 году республика стала пилотным регионом, где при поддержке Ростуризма, федерального туроператора TUI Россия "Уральских авиалиний" стартовала чартерная программа на Байкал. Тогда регион принял первые внутренние чартеры. По итогам 2022 года по чартерной программе Бурятию посетили около 2,5 тыс. туристов. В зимний сезон - около 1 тыс. туристов, в летний сезон - около 1,5 тыс.