«После них — как после взрыва»

С 6 февраля китайские туристы возвращаются в Россию. Последние три года КНР была отгорожена от всего мира из-за политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. За это время жители Поднебесной соскучились по путешествиям, поэтому во всем мире, в том числе в России, ожидают мощного турпотока из Китая. Пока одни радуются налаживанию контактов и подсчитывают выгоду от приезда туристов, другие опасаются путешественников, прослывших неуправляемыми, надоедливыми и взбалмошными. Чего ожидать жителям российских регионов от приезда китайцев — разбиралась «Лента.ру».

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В марте 2016 года весь мир облетело видео, на котором китайские туристы набирают креветки в одном из популярных отелей Таиланда. Пока путешественники из других стран аккуратно кладут еду специальными щипцами, гости из КНР, толкаясь, крича и перелезая друг через друга, зачерпывают креветки тарелками. После этого показаны столы, заваленные блюдами с креветками и горами другой еды. «О боже! Едят как свиньи», «Как же это отвратительно», «Вот так ведут себя китайские туристы», — писали в комментариях под видео, которое мгновенно стало вирусным.

Видео дня

Подобных роликов с выходками китайцев, прослывших невоспитанными, шумными и грубыми, насчитывается сотни, а то и тысячи. До пандемии мировые СМИ регулярно рассказывали о том, как китайские дети мочились в популярных туристических местах — посреди торговых центров и на станциях метро, как пассажирка Air Asia выплеснула в лицо стюардессе горячий суп с лапшой за то, что она запретила ей сидеть рядом с бойфрендом. Особый скандал разгорелся после того, как 15-летний турист нацарапал «Здесь был Дин Джинхао» на стене Луксорского храма в Египте, построенного более трех с половиной тысячелетий назад.

Сильно достается и российским достопримечательностям. Особенно уникальному пляжу Владивостока — Стеклянной бухте, берег которой похож на россыпь драгоценных камней. Китайские туристы, любители всего редкого и уникального, приезжали сюда с пакетами и собирали кусочки стекла и фарфора, чтобы увезти домой. Табличка, запрещающая забирать осколки, путешественников из КНР не останавливала.

А на крупнейшем острове на озере Байкал — Ольхоне — местные жители не раз видели, как китайцы выбрасывают огромные пакеты с мусором и отходами, превращая берег в несанкционированную свалку. Выходцы из КНР скупают участки в прибайкальских поселках и строят на них мини-отели, которые считаются просто частными домами. Туда под видом гостей хозяина приезжают китайские туристы. Власти Иркутской области не раз фиксировали, что у этих построек не налажена система сбора жидких бытовых отходов, а сброс канализационных стоков вредит земельным и водным ресурсам.

На Севере России тоже жалуются на стихийных туристов из Китая.

Вообще от них очень много мусора. Они везде оставляют пакеты, фантики, шумят, громят все вокруг. Причем разница между богатыми и бедными китайцами — очень большая, колоссальная. Богатые ведут себя очень осторожно, спрашивают разрешения на все, ведут себя воспитанно. А после бедных на корабле — как после взрыва

Лучше сидите дома

За такое поведение китайских туристов отчаянно ругала не только западная пресса. Китайские СМИ вначале пытались оправдать своих путешественников, объясняя, что выезжать за рубеж они стали относительно недавно, что еще двадцать лет назад у 98 процентов жителей страны вообще не было загранпаспортов. Но потом газеты и журналы КНР тоже стали яростно критиковать нерадивых туристов.

Дошло до того, что власти попытались вразумить граждан, запретив путешественникам, попавшим впросак за рубежом, покидать пределы страны в течение года. Однако и это не особо помогало: по мере того, как рос черный список, увеличивалось и число зафиксированных нарушений за границей. Отвлечь внимание от этой проблемы помогла пандемия коронавируса.

Чтобы помешать распространению ковида, правительство закрыло границы, китайские граждане в течение трех лет были вынуждены сидеть по домам

В Россию за люксом

До наступления пандемии китайцы были самыми частыми гостями России. Особенно на Дальнем Востоке. Иероглифы в аэропортах, на вокзалах, в кафе и ресторанах, на улицах городов и рядом с главными достопримечательностями перестали удивлять местных жителей. Поездки китайцев на Дальний Восток обеспечивали студентов-китаистов подработкой и практикой, учителя китайского подались в гиды. Для них это стало золотой жилой.

Если в 1990-е жители Дальнего Востока в выходные ездили в китайские города затовариваться дешевой одеждой, продуктами и безделушками, то в 2014 году ситуация изменилась. Рубль ослаб, и из КНР в Россию на автобусах, самолетах и поездах повалили туристы, мечтающие накупить нарядов, ювелирных украшений, люксовой косметики и других товаров.

Еще в нулевые было заключено межправительственное соглашение, позволяющее китайским путешественникам въезжать на территорию России в составе туристической группы без визы — разрешение выдается сразу на всю группу. У нее должен быть сопровождающий китаец, который по сути является гидом.

Бизнес к рукам быстро прибрали выходцы из КНР. Они стали возить группы из Китая по магазинам, кафе и отелям, принадлежащим исключительно китайцам. Основной поток денег в регионе не задерживался, а уходил обратно в Поднебесную, поэтому многие российские туроператоры возмущались: туристы из КНР наносят урон природным достопримечательностям, но никакой выгоды туристическая сфера от них практически не получает.

Как рассказал шанхаец Джордж Чен, во время поездки в Россию их водили в основном в китайские рестораны, заведение в русском стиле оказалось в расписании лишь однажды.

У нас культ еды. Если спросить китайца, что он видел в той или иной стране, то вначале он расскажет, что там ел. Если все было классно, а еда подкачала, то впечатление от поездки будет сильно смазано. Вынести русскую кухню мы смогли только раз

Шопинг интереснее достопримечательностей и природы

В основном китайским туристам достопримечательности всегда показывали выходцы из КНР. Однако и российские экскурсоводы работали с гостями из Поднебесной. До пандемии гид Максим водил по Владивостоку путешественников из Китая. По его словам, это были большие организованные туры на 40 человек. Он рассказал, что китайцев природа интересовала мало, они в основном ездили по городу, посещали сувенирные лавки, кафе и рестораны.

«Они тогда заполонили буквально весь город, в больших количествах скупали золото, парфюмерию. Но в этом не было ничего плохого, они никому не мешали», — рассказал экскурсовод.

С ним не согласен гид по Владивостоку и Приморскому краю Артур Загорский. Он считает, что большие туристические автобусы с китайскими туристами все же создают сложности жителям дальневосточных городов — в центре из-за них вырастают большие пробки.

«Китайские туристы шумные, плохо контролируемые, кучные. Кажется, что им не интересно что-то искать у себя в стране, придумывать, они любят просто идти за флажком гида. Их особо не интересует история и природа. В отличие от других туристов, китайцы нечасто посещают музеи, памятники и какие-то интересные места», — делится экскурсовод опытом работы с путешественниками из КНР.

Даже несмотря на усталость, китайские туристы заставят гида показать им все, что было запланировано. При этом они будут слаженно следовать за экскурсоводом, потому что один из их главных страхов — отбиться от группы и заблудиться.

Не менее 70 процентов путешественников из КНР — «пакетные» туристы

По словам Загорского, путешественники из Китая условно делятся на две группы: те, кто приезжает только в казино, и те, кого интересует шопинг. Профессор Школы гостиничного и туристического менеджмента Гонконгского политехнического университета Тони Цзе подтверждает: выбирая, отправиться ли за покупками или поехать на экскурсию, китайцы всегда выберут шопинг.

«Они любят подлинные продукты, стремятся купить подешевле и любят хвастаться покупками по приезде домой», — пояснил эксперт.

10 процентов от общего числа групповых туристов из Китая считаются платежеспособными

Впрочем, денег от покупок, которые делают китайцы, отечественный бизнес получает немного. «Доход от таких туристов идет в российский бюджет только по ряду статей, и он косвенный. Это, например, налоги от юрлиц — магазины для китайских туристов, принимающие туркомпании, которые являются российскими юрлицами, но бенефициарами которых выступают граждане Китая, налог на прибыль с гостиниц, покупка билетов в музеи (в основном это Кремль и Царское село). Обедают и ужинают такие туристы скромно, а завтракают в гостинице», — пишет «Вестник АТОР».

Нас не ждут, но мы приедем

За три года пандемии предприятия в туристической сфере уже свыклись с мыслью, что китайские туристы вернутся нескоро, и переориентировали свой бизнес.

«Многие из петербургских и московских гидов, которые до этого работали с путешественниками из КНР, были вынуждены перепрофилироваться. Кто-то ушел во внутренний туризм, кто-то стал репетитором или учителем китайского», — пояснила Софья, владелица одной из сувенирных лавок во Владивостоке.

Не особо ждут туристов из Китая и местные жители, считает Ирина, сотрудница одного из ресторанов в Приморье. «Во-первых, они боятся ковида, который в Китае по-прежнему свирепствует, в регионах это очень хорошо понимают. Во-вторых, россияне, живущие в приграничных районах, будут больше рады открытию Китая, чтобы закупать и возить из КНР санкционные товары, чтобы потом продавать у себя. Того, за чем раньше ездили китайцы, — люксовые вещи, сумки, хорошие лекарства — может не оказаться на прилавках», — пояснила она.

Тем не менее Софья предполагает, что китайцы все равно найдут, что купить. В основном это будет золото и янтарь — в КНР считается, что этот камень обладает лечебными свойствами. «Учитывая, что китайцев долго не было и они наконец-то дорвались до заграницы, не исключаю, что они приедут и будут скупать все подряд», — предполагает она.