Где в России можно отдохнуть на термальных источниках

До пляжного сезона еще далеко, а возможность улететь в жаркие страны есть не всегда. Прекрасной альтернативой станут российские термальные источники, где можно искупаться в горячей воде посреди зимы. Рассказываем, куда лучше отправиться на такой отдых.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Мацеста, Сочи

Видео дня

Пожалуй, это самый популярный термальный курорт в нашей стране. Он прославился еще в 1950-е годы, тут любили отдыхать и первые лица советского государства, и зарубежные политики.

По одной из версий, "мацеста" означает "долина запахов", и это не лишено логики. Местная вода насыщена сероводородом, что придает ей довольно специфический аромат. Зато она приносит огромную пользу организму.

Поскольку лечение сероводородом не спа, а полноценная терапия, перед процедурами нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Температура воды составляет 46 градусов, как правило, отдыхающим назначают курс от 6 до 12 ванн продолжительностью до 10 минут. Дольше там находиться не стоит.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс из Сочи – от 7 200 рублей туда и обратно. Далее полчаса на "Ласточке" – 45 рублей за билет в одну сторону. Стоимость одной сероводородной ванны составляет от 500 до 900 рублей.

Хвалынские термы, Саратовская область

Относительно молодой курорт, где есть открытые бассейны с природной термальной водой температурой в 30–35 градусов. Здесь же можно посетить финскую сауну и турецкий хаммам. Также путешественники смогут насладиться реликтовыми лесами и видом на Волгу. Здесь же располагается популярный в регионе горнолыжный курорт с трассами как для новичков, так и для экстремалов. Если нет своего снаряжения, все необходимое можно взять напрокат.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Саратова – от 4 500 рублей туда и обратно. Оттуда до Хвалынска примерно 5 часов на автобусе, еще примерно 4,5 километра до самого курорта можно преодолеть на такси. День в термах стоит 2 000 рублей с человека в будни и 2 400 – в выходные. Также есть тарифы на 1 час 20 минут и 2 часа 20 минут.

Тюмень

Город считается столицей термальных вод: вокруг него расположены десятки курортов на любой бюджет. Самый модный – "ЛетоЛето" – находится прямо в Тюмени. Помимо термального бассейна, там есть аквапарк, отель, рестораны и множество других развлечений.

Но чтобы расслабиться от души, лучше уехать за город на курорт "Сосновый бор", который находится неподалеку от поселка Винзили. Там есть бассейны с минеральной водой температурой в 36–40 градусов (один из них – с гидромассажем), финская сауна, хаммам и японская баня. И все это – в окружении хвойных лесов.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Тюмени – от 4 900 рублей туда и обратно. Далее автобусом до поселка Винзили, поездка займет около 30 минут и будет стоить от 60 рублей в одну сторону. Оттуда до курорта можно добраться на такси. День в термах обойдется в 600 рублей в будни и 800 рублей – в выходные.

Баден-Баден, Курган

Первый в области курорт подобного плана. Здесь есть большой круглосуточный термальный бассейн с горками площадью 225 квадратных метров с температурой воды зимой в 38–40 градусов. Также можно отдохнуть в финской сауне, русской парной с ледяной купелью и соляной комнате.

Вода в курганском терминальном комплексе считается самой насыщенной минералами среди курортов региона. Особенно ее рекомендуют людям с заболеваниями верхних дыхательных путей и нервной системы. Стресс, говорят, здесь как рукой снимает.