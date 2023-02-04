Турист приехал в Териберку из Шанхая ради северного сияния

Необычного путешественника на этой неделе встретили в Териберке Мурманской области. На внедорожнике сюда, на Кольский полуостров, приехал китайский путешественник Чен из Шанхая. Он в пути уже 3 года. Проехал 80 тыс. километров. И все – в одиночку. Позади большое количество европейских стран, а также Иран, Грузия и Армения.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«В Териберку и Мурманск его привела хорошая возможность увидеть полярное сияние. К слову, с моей помощью ему это удалось, но оно было слабенькое. Надеюсь, что пока Чен здесь, сможет посмотреть на более мощное. Зато ему уже посчастливилось увидеть горбатых китов в Териберской губе», – рассказал автор блога «Наука путешествовать» Александр Головин, который и повстречал колоритного туриста.

Это первое подобное путешествие Чена. Но в России он уже был. По его словам, сервис в стране стал лучше, чем несколько лет назад. Дороги вполне хорошего качества. Однако большие расстояния давались нелегко – с наступлением темноты на многокилометровых трассах хотелось спать.