Турист приехал в Териберку из Шанхая ради северного сияния

Необычного путешественника на этой неделе встретили в Териберке Мурманской области. На внедорожнике сюда, на Кольский полуостров, приехал китайский путешественник Чен из Шанхая. Он в пути уже 3 года. Проехал 80 тыс. километров. И все – в одиночку. Позади большое количество европейских стран, а также Иран, Грузия и Армения.
«В Териберку и Мурманск его привела хорошая возможность увидеть полярное сияние. К слову, с моей помощью ему это удалось, но оно было слабенькое. Надеюсь, что пока Чен здесь, сможет посмотреть на более мощное. Зато ему уже посчастливилось увидеть горбатых китов в Териберской губе», – рассказал автор блога «Наука путешествовать» Александр Головин, который и повстречал колоритного туриста.
Это первое подобное путешествие Чена. Но в России он уже был. По его словам, сервис в стране стал лучше, чем несколько лет назад. Дороги вполне хорошего качества. Однако большие расстояния давались нелегко – с наступлением темноты на многокилометровых трассах хотелось спать.
Отдохнув несколько дней в Мурманске, Чен все-таки завершит свое путешествие – отсюда он отправится домой в Шанхай. В планах уже новый трип, но теперь по Южной Америке. Машину китайского производства после возвращения домой планирует поменять, хотя она его ни разу не подвела.