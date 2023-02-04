Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Турист приехал в Териберку из Шанхая ради северного сияния

TourDom

Необычного путешественника на этой неделе встретили в Териберке Мурманской области. На внедорожнике сюда, на Кольский полуостров, приехал китайский путешественник Чен из Шанхая. Он в пути уже 3 года. Проехал 80 тыс. километров. И все – в одиночку. Позади большое количество европейских стран, а также Иран, Грузия и Армения.

Турист приехал в Териберку из Шанхая ради северного сияния
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«В Териберку и Мурманск его привела хорошая возможность увидеть полярное сияние. К слову, с моей помощью ему это удалось, но оно было слабенькое. Надеюсь, что пока Чен здесь, сможет посмотреть на более мощное. Зато ему уже посчастливилось увидеть горбатых китов в Териберской губе», – рассказал автор блога «Наука путешествовать» Александр Головин, который и повстречал колоритного туриста.

Это первое подобное путешествие Чена. Но в России он уже был. По его словам, сервис в стране стал лучше, чем несколько лет назад. Дороги вполне хорошего качества. Однако большие расстояния давались нелегко – с наступлением темноты на многокилометровых трассах хотелось спать.

Отдохнув несколько дней в Мурманске, Чен все-таки завершит свое путешествие – отсюда он отправится домой в Шанхай. В планах уже новый трип, но теперь по Южной Америке. Машину китайского производства после возвращения домой планирует поменять, хотя она его ни разу не подвела.

Отдых в России,Александр Головин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители