Где российские туристы могут заняться бердвотчингом

Все больше туристов специально приезжают в Анапу, чтобы запечатлеть редких пернатых. На курорте действуют экологические маршруты в реликтовых лесах Большого Утриша, населенных множеством птиц, а также регулярно проходят тематические экскурсии для школьников и взрослых.
Бердвотчинг - в переводе с английского означает "наблюдение за птицами в природе". Прибрежная зона Анапы, ее плавни и бухта являются домом для бакланов, озерных чаек и лебедей. Так что даже непродолжительные прогулки вдоль золотистых пляжей подарят массу впечатлений. А самый настоящий рай для любителей-орнитологов расположен на Утрише. Причем зимой здесь можно застать самые оживленные птичьи базары.
"При понижении температуры неглубокие водоемы плавневой зоны замерзают, и птицы устремляются в незамерзающие морские бухты, - рассказали в экологическом отделе просвещения заповедника на Утрише. - Не затягивающееся льдом море, обильная кормовая база и защита от штормов привлекают зимующих птиц в район побережья. С декабря по март здесь отмечается до 50 видов зимующих птиц, в том числе 16 редких и исчезающих".
В ходе последнего январского учета ученые обследовали отрезок Черноморского побережья от бухт Большого Утриша до поселка Дюрсо, а также живописное озеро Абрау. И на этом участке орнитологи зарегистрировали более 100 тысяч различных особей. Наибольший интерес среди встреченных видов представляет чернозобая гагара, занесенная в Красную книгу РФ и Краснодарского края.
Основным лимитирующим фактором (ограничивающим жизнедеятельность) птиц является пища, для морских птиц - это рыба. В среднем одна особь в зимний период в сутки съедает до одного килограмма рыбы. Уменьшение суточной нормы приводит к истощению, гибели животного.
Еще одним удивительным местом для наблюдения за дикими животными является природный орнитологический парк в Имеретинской низменности в Сочи. Его территория включает 14 участков с разнообразным ландшафтом: озера, залежи и пустыри с травянистой растительностью, заболоченные дренажные каналы, парк с декоративными деревьями, предгорья. Специалисты за время работы парка выявили здесь 208 видов птиц. Для первой прогулки достаточно взять легкий бинокль и загрузить в телефон приложение (либо купить книгу), помогающее определить вид птиц. Здесь можно встретить редкого кулика ходулочника, стайки большого веретенника, а также кудрявого пеликана.
Очень интересное место, где можно встретить редких пернатых, находится всего в двух часах езды от Краснодара - в Приазовье. В этом году ученые зафиксировали в приазовских плавнях самую массовую зимовку птиц за все время наблюдений - около 13 тысяч. В ранние часы специалистам удалось стать очевидцами совместной рыбной ловли бакланов, пеликанов и чаек: двигаясь огромной стаей от центра реки к берегу, птицы загоняли рыбу на мелководье, а затем выуживали ее.