Где российские туристы могут заняться бердвотчингом

Все больше туристов специально приезжают в Анапу, чтобы запечатлеть редких пернатых. На курорте действуют экологические маршруты в реликтовых лесах Большого Утриша, населенных множеством птиц, а также регулярно проходят тематические экскурсии для школьников и взрослых.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Бердвотчинг - в переводе с английского означает "наблюдение за птицами в природе". Прибрежная зона Анапы, ее плавни и бухта являются домом для бакланов, озерных чаек и лебедей. Так что даже непродолжительные прогулки вдоль золотистых пляжей подарят массу впечатлений. А самый настоящий рай для любителей-орнитологов расположен на Утрише. Причем зимой здесь можно застать самые оживленные птичьи базары.

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"При понижении температуры неглубокие водоемы плавневой зоны замерзают, и птицы устремляются в незамерзающие морские бухты, - рассказали в экологическом отделе просвещения заповедника на Утрише. - Не затягивающееся льдом море, обильная кормовая база и защита от штормов привлекают зимующих птиц в район побережья. С декабря по март здесь отмечается до 50 видов зимующих птиц, в том числе 16 редких и исчезающих".

В ходе последнего январского учета ученые обследовали отрезок Черноморского побережья от бухт Большого Утриша до поселка Дюрсо, а также живописное озеро Абрау. И на этом участке орнитологи зарегистрировали более 100 тысяч различных особей. Наибольший интерес среди встреченных видов представляет чернозобая гагара, занесенная в Красную книгу РФ и Краснодарского края.

Основным лимитирующим фактором (ограничивающим жизнедеятельность) птиц является пища, для морских птиц - это рыба. В среднем одна особь в зимний период в сутки съедает до одного килограмма рыбы. Уменьшение суточной нормы приводит к истощению, гибели животного.

Еще одним удивительным местом для наблюдения за дикими животными является природный орнитологический парк в Имеретинской низменности в Сочи. Его территория включает 14 участков с разнообразным ландшафтом: озера, залежи и пустыри с травянистой растительностью, заболоченные дренажные каналы, парк с декоративными деревьями, предгорья. Специалисты за время работы парка выявили здесь 208 видов птиц. Для первой прогулки достаточно взять легкий бинокль и загрузить в телефон приложение (либо купить книгу), помогающее определить вид птиц. Здесь можно встретить редкого кулика ходулочника, стайки большого веретенника, а также кудрявого пеликана.

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