С какими трудностями столкнутся пассажиры поездов

Пассажироперевозки на поезде в 2022 году превысили объем авиаперелетов. Туроператоры назвали минусы путешествия на поезде.

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«Рост спроса на железнодорожные перевозки со стороны туристов заметен особенно в части южных направлений, с которыми сейчас отсутствует авиасообщение, но которые остаются основными точками притяжения интереса туристов внутри страны», – сообщает АТОР.

Однако при всей популярности железнодорожных перевозок есть минусы.

Время на дорогу

У некоторых людей отпуск – 14 дней или неделя, на поезде ехать в разы дольше, чем лететь на самолете. По наблюдениям Сергея Ромашкина из «Дельфина», в 2022 году туристы стали покупать путевки длительностью в среднем на день меньше – это время они закладывают на дорогу.

Цены

Цены на жд-перевозки растут. Оплата за комфортный проезд в обычном купе превышает расходы на полет в самолете, отмечают туроператоры. Таким образом, экономии не получается, к тому же поездка занимает больше времени.

Отсутствие пакетных туров

Туроператоры почти не предлагают пакетных туров с билетами на поезда. У некоторых был негативный опыт взаимодействия с РЖД, отмечают туроператоры. Есть исключения – поездки в Великий Устюг, например. Но этого мало, считают эксперты. Кроме того, работает РЖД-тур, но здесь нет речи о туре по системе отель + проезд, в ассортименте только круизы на поезде.

Невозможность строить планы

Билеты на поезд на многие дальние направления можно купить не раньше, чем за 45 дней. Отметим, с пригородными поездами в направлении моря в летний сезон тоже есть сложности – надо покупать заранее, потом их может не оказаться в наличии.

Какой прогноз на 2023 год

В Минтраспорта сообщили, что в 2022 году пассажиропоток на самолетах составил 95 млн человек, на поездах РЖД и «Гранд Сервис Экспресс» (поезда в Крым) – около 83 млн человек. Известен прогноз на 2023 год.