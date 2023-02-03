Студия Артемия Лебедева придумала туристический логотип Пензы

Студия Артемия Лебедева создала туристический логотип Пензы. Судя по подписи к работе, это частный заказ.
Результат труда дизайнеров появился сначала на сайте студии, затем в социальных сетях и мессенджерах, что позволило горожанам высказать свое мнение.
Логотип сопровождается небольшим стихотворением о том, что старый герб города устарел:
«Но герб у Пензы - сено,
Застрявшее в веках.
Что рисовать на стенах?
На чашках? На значках?
Вот новый герб, отличный,
Он ловит взгляд в толпе —
В нем фирменный наличник
И фирменная П!»
В стихотворении также упоминается одно из заведений города, которое, возможно, и выступило заказчиком логотипа.
Мнения горожан о творении студии Артемия Лебедева разделились.
«Ооочень стильно, молодцы», «Вообще класс, мне нравится, так ярко», - отметили одни.
Другие не одобрили символ, негативных комментариев попадается больше:
«Пока я не прочитала описание, я в логотипе видела решетку, ну или что-то японское. Этот логотип - прекрасная пара к бездушному кентавру. Это не о любви к городу, а о бессмысленном современном искусстве. Ну если снопы устарели, придется прекратить печь и есть хлеб. Ласточки, видимо, тоже уже не модно. Да и «Росток» так себе. Если так, то да. Прекрасный логотип. П. Позор», «Я не понимаю, как снопы колосьев зерна могут быть на гербе не нужны. Зерно - это хлеб, жизнь», «Что-то на кентавра, будь он неладен, смахивает».
Видимо, пензенцы восприняли логотип всерьез, а не как рекламную кампанию заведения. Тем временем официальным гербом Пензы было и остается изображение трех золотых снопов (пшеничного, ячменного и просяного) на золотой земле в зеленом поле, что символизирует богатство земли и земледелие как важный аспект жизни города.