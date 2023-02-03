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1 час назад

Студия Артемия Лебедева придумала туристический логотип Пензы

penzainform.ru

Студия Артемия Лебедева создала туристический логотип Пензы. Судя по подписи к работе, это частный заказ.

Студия Артемия Лебедева придумала туристический логотип Пензы
Фото: Penzainform.ruPenzainform.ru

Результат труда дизайнеров появился сначала на сайте студии, затем в социальных сетях и мессенджерах, что позволило горожанам высказать свое мнение.

Логотип сопровождается небольшим стихотворением о том, что старый герб города устарел:

«Но герб у Пензы - сено,

Застрявшее в веках.

Что рисовать на стенах?

На чашках? На значках?

Вот новый герб, отличный,

Он ловит взгляд в толпе —

В нем фирменный наличник

И фирменная П!»

Penzainform.ru

В стихотворении также упоминается одно из заведений города, которое, возможно, и выступило заказчиком логотипа.

Мнения горожан о творении студии Артемия Лебедева разделились.

«Ооочень стильно, молодцы», «Вообще класс, мне нравится, так ярко», - отметили одни.

Другие не одобрили символ, негативных комментариев попадается больше:

«Пока я не прочитала описание, я в логотипе видела решетку, ну или что-то японское. Этот логотип - прекрасная пара к бездушному кентавру. Это не о любви к городу, а о бессмысленном современном искусстве. Ну если снопы устарели, придется прекратить печь и есть хлеб. Ласточки, видимо, тоже уже не модно. Да и «Росток» так себе. Если так, то да. Прекрасный логотип. П. Позор», «Я не понимаю, как снопы колосьев зерна могут быть на гербе не нужны. Зерно - это хлеб, жизнь», «Что-то на кентавра, будь он неладен, смахивает».

Видимо, пензенцы восприняли логотип всерьез, а не как рекламную кампанию заведения. Тем временем официальным гербом Пензы было и остается изображение трех золотых снопов (пшеничного, ячменного и просяного) на золотой земле в зеленом поле, что символизирует богатство земли и земледелие как важный аспект жизни города.

Отдых в России,Артемий Лебедев,
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