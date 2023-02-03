Студия Артемия Лебедева придумала туристический логотип Пензы

«Пока я не прочитала описание, я в логотипе видела решетку, ну или что-то японское. Этот логотип - прекрасная пара к бездушному кентавру. Это не о любви к городу, а о бессмысленном современном искусстве. Ну если снопы устарели, придется прекратить печь и есть хлеб. Ласточки, видимо, тоже уже не модно. Да и «Росток» так себе. Если так, то да. Прекрасный логотип. П. Позор», «Я не понимаю, как снопы колосьев зерна могут быть на гербе не нужны. Зерно - это хлеб, жизнь», «Что-то на кентавра, будь он неладен, смахивает».