Новый вариант "Большой кубанской тропы" станет привлекательнее для туристов

Сотрудники Русского географического общества провели корректировку маршрута "Большая кубанская тропа", который соберет воедино несколько уже существующих в регионе туристических трасс. На новом участке от поселка Кабардинка до поселка Голубая Бухта станет больше обзорных точек, откуда открываются великолепные виды.
"После разработки нитки маршрута и ее инспекционного обследования мы согласовываем трассу с собственниками рекреационных ресурсов либо органами государственного надзора. Если согласие получить не удается - корректируем его. Так произошло на участке "Большой кубанской тропы" от Кабардинки до Голубой Бухты", - рассказал один из авторов проекта, член Комиссии по развитию туризма Краснодарского регионального отделения РГО Юрий Коваленко.
Первый трек экспедиционная группа проложила в 2021 году через кедровую рощу Кабардинки. Однако это особо охраняемая природная территория, теперь маршрут пришлось вести в обход. Новый вариант тропы оказался даже выигрышнее. Здесь много обзорных точек, с которых хорошо видно Маркотхский хребет, Геленджикскую бухту, прибрежную полосу Черного моря.
"Вариантов попасть из Кабардинки в Голубую Бухту через горный массив предостаточно. По улице Черноморской мы вышли на окраину поселка. Углубились в лес по тропинке, которая слилась с дорогой, ведущей на СНТ "Знамя". Петляя по отрогу, медленно набирая высоту, дорога привела к роднику на поляне. Перевалив гору Дооб, миновав летние кемпинговые стоянки, в полдень мы вышли к морю. Пройдя по прибрежной полосе короткий участок, поднялись по лестнице на высокий берег. Тропинка, петляя по лесу, вывела нас на окраину Голубой Бухты", - рассказал участник экспедиционной группы, председатель Северского отделения РГО Сергей Дубовик.
Маршрут "Большая кубанская тропа" в перспективе объединит уже существующие туристические трассы и будет включать в себя объекты еще одного успешного туристического проекта - "Золотое кольцо Боспорского царства".