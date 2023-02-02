Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Новый вариант маршрута "Большая кубанская тропа" станет привлекательнее для туристов

Российская Газета

Сотрудники Русского географического общества провели корректировку маршрута "Большая кубанская тропа", который соберет воедино несколько уже существующих в регионе туристических трасс. На новом участке от поселка Кабардинка до поселка Голубая Бухта станет больше обзорных точек, откуда открываются великолепные виды.

Новый вариант "Большой кубанской тропы" станет привлекательнее для туристов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"После разработки нитки маршрута и ее инспекционного обследования мы согласовываем трассу с собственниками рекреационных ресурсов либо органами государственного надзора. Если согласие получить не удается - корректируем его. Так произошло на участке "Большой кубанской тропы" от Кабардинки до Голубой Бухты", - рассказал один из авторов проекта, член Комиссии по развитию туризма Краснодарского регионального отделения РГО Юрий Коваленко.

Видео дня

Первый трек экспедиционная группа проложила в 2021 году через кедровую рощу Кабардинки. Однако это особо охраняемая природная территория, теперь маршрут пришлось вести в обход. Новый вариант тропы оказался даже выигрышнее. Здесь много обзорных точек, с которых хорошо видно Маркотхский хребет, Геленджикскую бухту, прибрежную полосу Черного моря.

"Вариантов попасть из Кабардинки в Голубую Бухту через горный массив предостаточно. По улице Черноморской мы вышли на окраину поселка. Углубились в лес по тропинке, которая слилась с дорогой, ведущей на СНТ "Знамя". Петляя по отрогу, медленно набирая высоту, дорога привела к роднику на поляне. Перевалив гору Дооб, миновав летние кемпинговые стоянки, в полдень мы вышли к морю. Пройдя по прибрежной полосе короткий участок, поднялись по лестнице на высокий берег. Тропинка, петляя по лесу, вывела нас на окраину Голубой Бухты", - рассказал участник экспедиционной группы, председатель Северского отделения РГО Сергей Дубовик.

Маршрут "Большая кубанская тропа" в перспективе объединит уже существующие туристические трассы и будет включать в себя объекты еще одного успешного туристического проекта - "Золотое кольцо Боспорского царства".

Отдых в России,Юрий Коваленко,Сергей Дубовик,Русское географическое общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители