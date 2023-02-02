Новый вариант "Большой кубанской тропы" станет привлекательнее для туристов

"Вариантов попасть из Кабардинки в Голубую Бухту через горный массив предостаточно. По улице Черноморской мы вышли на окраину поселка. Углубились в лес по тропинке, которая слилась с дорогой, ведущей на СНТ "Знамя". Петляя по отрогу, медленно набирая высоту, дорога привела к роднику на поляне. Перевалив гору Дооб, миновав летние кемпинговые стоянки, в полдень мы вышли к морю. Пройдя по прибрежной полосе короткий участок, поднялись по лестнице на высокий берег. Тропинка, петляя по лесу, вывела нас на окраину Голубой Бухты", - рассказал участник экспедиционной группы, председатель Северского отделения РГО Сергей Дубовик.