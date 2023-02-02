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2 часа назад

10 мест для зимнего отдыха в Новосибирской области

Прецедент ТВ

Одно из излюбленных мест отдыха у жителей Новосибирска – Заельцовский парк. Здесь находятся два ледовых катка, можно покататься на тюбах, снегоходах. Любителей животных ждут хаски и конные прогулки.

10 мест для зимнего отдыха в Новосибирской области
Фото: Прецедент.твПрецедент.тв

В Бердске, на обском море расположен парк-отель «Хвоя», где гостям предлагают самый разнообразный отдых: каток, тюбы, снегоходы. Можно снять номер, воспользоваться услугами SPA-комплекса, насладиться кухней в ресторане.

Любители активного отдыха на свежем воздухе могут провести время в парке «У моря Обского» в Новосибирске. Здесь можно покататься на лыжах, коньках, снегоходах, тюбах, лошадях, собачьих упряжках и отдохнуть в беседках.

Восстановить здоровье можно в центре отдыха и здоровья «Сибиряк» в Бердске. Здесь, помимо традиционного активного отдыха, можно получить консультации специалистов-медиков, пройти оздоровительные процедуры, а также можно снять номер и остановиться на несколько дней, чтобы в полной мере отдохнуть, оздоровиться и омолодиться.

Гостей экопарка «Чкаловские дачи» ждут коньки, лыжи, снегоходы, собачьи упряжки, тюбы, лесной ресторан, а также ферма с оленями. Кроме того, можно снять номер и остановиться на несколько дней.

Приверженцев активного зимнего отдыха ждут парк «Кольцово» и горнолыжный комплекс «Ключи». Гости могут насладиться катанием на лыжах, тюбах и коньках. Каток и другие зимние аттракционы ждут сибиряков и на Михайловской набережной, а также в бердском парке «На камнях», а желающие пройти оздоровительные процедуры могут обратить внимание на санаторий PARUS, где гостям предлагают широкий спектр услуг.

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