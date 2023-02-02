10 мест для зимнего отдыха в Новосибирской области

Одно из излюбленных мест отдыха у жителей Новосибирска – Заельцовский парк. Здесь находятся два ледовых катка, можно покататься на тюбах, снегоходах. Любителей животных ждут хаски и конные прогулки.

Фото: Прецедент.тв Прецедент.тв

В Бердске, на обском море расположен парк-отель «Хвоя», где гостям предлагают самый разнообразный отдых: каток, тюбы, снегоходы. Можно снять номер, воспользоваться услугами SPA-комплекса, насладиться кухней в ресторане.

Любители активного отдыха на свежем воздухе могут провести время в парке «У моря Обского» в Новосибирске. Здесь можно покататься на лыжах, коньках, снегоходах, тюбах, лошадях, собачьих упряжках и отдохнуть в беседках.

Восстановить здоровье можно в центре отдыха и здоровья «Сибиряк» в Бердске. Здесь, помимо традиционного активного отдыха, можно получить консультации специалистов-медиков, пройти оздоровительные процедуры, а также можно снять номер и остановиться на несколько дней, чтобы в полной мере отдохнуть, оздоровиться и омолодиться.

Гостей экопарка «Чкаловские дачи» ждут коньки, лыжи, снегоходы, собачьи упряжки, тюбы, лесной ресторан, а также ферма с оленями. Кроме того, можно снять номер и остановиться на несколько дней.