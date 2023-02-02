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3 часа назад

В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей

Lenta.ru

В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей — владелец компании «Васта Дискавери» и бывший гендиректор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин в 2023 году планирует создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Об этом бизнесмен рассказал в интервью РБК.

В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам предпринимателя, новая российская компания «Васта Отель Менеджмент» планирует заниматься развитием собственных гостиниц, а также сможет управлять отелями других компаний. Фирма будет развивать четыре бренда гостиниц категории от трех до пяти звезд — «Васта», «Рябина», «Эбеко» и «Эрбелья».

Важность создания компании по управлению отелями инвестор объяснил введенными в отношении России западными санкциями. Так, если европейские и американские отельеры покинут отечественный рынок и их гостиницы останутся бесхозными, бренд «Васта» сможет помочь им в управлении.

«Мы будем предлагать свои услуги тем, кому нужны управленцы», — добавил Бачин.

Ранее Росстандарт утвердил новый национальный стандарт предоставления услуг по системам «все включено» и «ультра все включено» в гостиницах России. Согласно нововведениям, с 30 июня 2023 года вступят в силу новые стандарты по питанию, оформлению номеров, инфраструктуре, мероприятиям и по другим критериям.

Отдых в России,Сергей Бачин,Росстандарт,
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