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2 часа назад

Казань вошла в число популярных направлений на февральские праздники

Реальное время

Казань вошла в число популярных направлений у путешественников на февральские праздники, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Казань вошла в число популярных направлений на февральские праздники
Фото: Реальное времяРеальное время

Столица Татарстана стала популярным направлением у авиапутешественников из Москвы. Лидером стал Сочи, далее следуют Минеральные Воды и Калининград, после Казани — Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Самара и Сургут.

Также спросом направление Москва — Казань пользуется спросом для путешествий на поезде, в топе популярных оно находится на четвертом месте. Путешественникам поездка обойдется в 3 693 рубля в одну сторону.

Лидером направлений для февральских путешествий на поезде стало направление Москва — Санкт-Петербург (3 086 рублей в одну сторону). На втором месте по спросу направление Москва — Нижний Новгород (средний чек — 2 233 рубля). Далее по популярности следуют маршруты Москва — Симферополь (6 628 рублей в одну сторону), Москва — Казань и Москва — Ростов-на-Дону (3 693 рубля в одну сторону).

Казань вошла в топ-10 самых популярных внутренних направлений среди российских студентов. На ее долю приходится 3,1% от общего количества бронирования билетов. Среди зарубежных направлений самым популярным стал Ереван (13,6%). Второе место занял Стамбул (10,4%), третье — Бишкек (7,8%).

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