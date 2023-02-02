Названы самые популярные авианаправления на февральские праздники

"Около 86% перелетов самостоятельными путешественниками запланировано по России, - отмечается в исследовании. - Больше всего перелетов запланировано между Москвой и Сочи, на это направление приходится 6,5% спроса. Средний чек на этом маршруте находится на уровне 15 448 рублей туда-обратно. На втором месте - направление Москва - Минеральные Воды. Доля этого маршрута среди внутренних направлений - 4,5%, а средний чек составляет 14 321 рубль".