Названы самые популярные авианаправления на февральские праздники

Сочи, Минводы и Санкт-Петербург с вылетом из Москвы стали самыми востребованными авиамаршрутами среди путешественников, которые собираются улететь на длинных февральских выходных 22-26 февраля. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Средний чек за авиабилет внутри страны составил 12 076 рублей туда-обратно.
"Около 86% перелетов самостоятельными путешественниками запланировано по России, - отмечается в исследовании. - Больше всего перелетов запланировано между Москвой и Сочи, на это направление приходится 6,5% спроса. Средний чек на этом маршруте находится на уровне 15 448 рублей туда-обратно. На втором месте - направление Москва - Минеральные Воды. Доля этого маршрута среди внутренних направлений - 4,5%, а средний чек составляет 14 321 рубль".
Авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург обойдутся путешественникам примерно в 5,8 тыс. рублей туда-обратно. У авиапутешественников из Москвы популярностью пользуются также Калининград, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Самара и Сургут.
Что касается поездок на поезде, то здесь также подавляющая доля - около 96% путешествий - запланированы внутри РФ. Средний чек за поездку на поезде составил почти 3 тыс. рублей.
"Наибольшим спросом пользуются билеты на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. На это направление приходятся около 16,5% оформленных проездных документов. Средний чек составляет 3 086 рублей в одну сторону. На втором месте по спросу - направление Москва - Нижний Новгород (средний чек - 2 233 рубля). Далее по популярности следуют маршруты Москва - Симферополь (6 628 рублей в одну сторону), Москва - Казань (3 693 рубля в одну сторону) и Москва - Ростов-на-Дону (3 693 рубля в одну сторону)", - подсчитали в "Туту.ру".