Названы самые романтичные места в России

Россияне назвали места романтических путешествий на День Влюбленных. В рейтинг вошел Санкт-Петербург, Сочи и Сахалин.

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Лидером для романтического путешествия у россиян стал Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 46% опрошенных. Путешественников привлекает загадочность и красота города на Неве, сообщает АТОР.

На втором месте в рейтинге лидеров городов для путешествий влюбленных стал Сочи. Смотровые площадки «Газпром» и «Красная поляна» привлекают российских туристов.