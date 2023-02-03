Названы самые романтичные места в России

Россияне назвали места романтических путешествий на День Влюбленных. В рейтинг вошел Санкт-Петербург, Сочи и Сахалин.
Лидером для романтического путешествия у россиян стал Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 46% опрошенных. Путешественников привлекает загадочность и красота города на Неве, сообщает АТОР.
На втором месте в рейтинге лидеров городов для путешествий влюбленных стал Сочи. Смотровые площадки «Газпром» и «Красная поляна» привлекают российских туристов.
Тройку лидеров замыкает Калининград. Пары в городе посещают влюбленный мост. В Калининграде есть традиция возлюбhttps://news.rambler.ru/special/cluster_no_image.pngленных – бросать ключи от замков в воду.