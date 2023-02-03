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3 часа назад

Названы самые романтичные места в России для отдыха на День Влюбленных

runews24.ruиещё 3

Россияне назвали места романтических путешествий на День Влюбленных. В рейтинг вошел Санкт-Петербург, Сочи и Сахалин.

Названы самые романтичные места в России
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Лидером для романтического путешествия у россиян стал Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 46% опрошенных. Путешественников привлекает загадочность и красота города на Неве, сообщает АТОР.

На втором месте в рейтинге лидеров городов для путешествий влюбленных стал Сочи. Смотровые площадки «Газпром» и «Красная поляна» привлекают российских туристов.

Тройку лидеров замыкает Калининград. Пары в городе посещают влюбленный мост. В Калининграде есть традиция возлюбhttps://news.rambler.ru/special/cluster_no_image.pngленных – бросать ключи от замков в воду.

Отдых в России,Газпром,
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