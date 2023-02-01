«Внедрив ГОСТ на “все включено”, не станет как за границей»

В России сейчас работает от 150 до 200 отелей, использующих систему «все включено», рассказал вчера вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов на пресс-конференции, посвященной появлению государственного стандарта. И Вадим Прасов, и его коллега, глава РСТ Илья Уманский, уверены, что число таких гостиниц будет расти. Однако на рынке есть и другое мнение – редакция TourDom.ru сопоставила две точки зрения.

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Аргументы сторонников развития «все включено» связаны с тем, что спрос на него в России растет из-за увеличения интереса к внутреннему туризму. Гостиницы all inclusive востребованы возле крупных городов, жители которых выезжают на выходные с семьями, и, конечно же, на Черноморском побережье. По мнению Ильи Уманского, на курортах инвесторы чаще приходят именно к формату «все включено», так как он экономически более привлекателен, чем размещение с завтраками.

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Способствовать распространению «все включено» будет и официальный стандарт (ГОСТ). Он добровольный, но будет служить ориентиром, который позволит поднять качество услуг.

Однако на этот счет есть другое мнение. Его высказал в Телеграме Алексей Кожевников, член общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». С одной стороны, единый стандарт на «все включено» нужен. С другой стороны, надо учитывать, что за основу брали пример Турции, где государство напрямую поощряло отели за его использование. «Это выражалось в системной поддержке гостиничной отрасли, инвестиционных сертификатах, и, как следствие, экономика у бизнеса сходилась. Сейчас, когда для большинства развитых туристских территорий Турции отменены налоговые и иные преференции и льготы, отельеры приходят к выводу о необходимости отхода от системы “всё включено”», – обращает внимание Кожевников.

Действительно еще 5 лет назад министр туризма Турции Мехмет Эрсой говорил, что нужно менять модель развития, при которой туристы «сидят на территории отелей». В Турции хотят видеть тех, кто активно тратит деньги за их пределами: путешествует по стране, пробует местную кухню в ресторанах и т. д. Эту точку зрения поддерживали и представители премиум-отелей. Например, Зафер Алкая, генеральный директор Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel, отмечал, что туристы, заинтересованные только едой и анимацией, не создают новых рабочих мест и не стимулируют приток инвестиций. А в январе уже этого года один из турецких туроператоров призвал отели перейти на полупансион, так как зарабатывать на «все включено» столько же денег, сколько и раньше, не получается.

Алексей Кожевников предупреждает, что попытка развивать «все включено» в российских условиях может выйти боком: «В России – с существующей налоговой, фискальной и административной нагрузкой на гостиничный бизнес – эта история не полетит от слова “совсем”. Более того, теперь и у Роспотребнадзора могут возникнуть вопросы к предпринимателям. Придут и спросят: “А сколько у вас людей в анимации? А что у вас с требованиями к бассейнам?” И так далее».

По словам Кожевникова, внедрив ГОСТ, не надо думать, что «все сразу станет как за границей». «Не станет. Там к этой теме подошли комплексно, создавая инвестиционно привлекательные правила игры. А у нас (с рентабельностью в 5,9% в отельном бизнесе и средней зарплатой в 28 тыс. руб.) прорыва в этом направлении, увы, не добиться».