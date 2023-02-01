Загруженность дорогих отелей начала снижаться

Пятизвездочные отели Москвы оказались самыми пострадавшими в России на фоне отсутствия зарубежных туристов, наполняемость гостиниц упала на 10,2 п. п. по итогам прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Nikoliers.

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Самыми пострадавшими от отсутствия интуристов в России на гостиничном рынке оказались пятизвездочные отели Москвы. Загрузка отелей уровня «пять звезд» в столице в 2022 году сократилась на 10,2 п. п., до 52,7%. Причем именно у высокобюджетных отелей оказался самый худший показатель на столичном рынке.

По данным экспертов, заполняемость трехзвездочных отелей за прошлый год выросла на 4,3 п. п., до 70,8%. У четырехзвездочных отелей показатели никак не поменялись. При этом основной причиной снижения показателя стало отсутствие иностранных туристов из-за ограниченного авиасообщения и отключения России от международных платежных систем. Кроме того, некоторые отели, на фоне отсутствия людей, начали снижать цены для корпоративных клиентов.