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2 часа назад

Загруженность дорогих отелей начала снижаться

Газета.Ru

Пятизвездочные отели Москвы оказались самыми пострадавшими в России на фоне отсутствия зарубежных туристов, наполняемость гостиниц упала на 10,2 п. п. по итогам прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Nikoliers.

Загруженность дорогих отелей начала снижаться
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самыми пострадавшими от отсутствия интуристов в России на гостиничном рынке оказались пятизвездочные отели Москвы. Загрузка отелей уровня «пять звезд» в столице в 2022 году сократилась на 10,2 п. п., до 52,7%. Причем именно у высокобюджетных отелей оказался самый худший показатель на столичном рынке.

По данным экспертов, заполняемость трехзвездочных отелей за прошлый год выросла на 4,3 п. п., до 70,8%. У четырехзвездочных отелей показатели никак не поменялись. При этом основной причиной снижения показателя стало отсутствие иностранных туристов из-за ограниченного авиасообщения и отключения России от международных платежных систем. Кроме того, некоторые отели, на фоне отсутствия людей, начали снижать цены для корпоративных клиентов.

Аналитики посчитали, что сейчас в Москве нельзя сдать номер дороже 15 тыс. рублей за ночь, однако ценники на некоторых объектах держатся на уровне 25-40 тыс. рублей за ночь. При этом ситуация на рынке в 2023 году начнет меняться за счет возвращения туристов из Китая, поток которых остановился из-за пандемии коронавируса.

Отдых в России,Коммерсант,
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