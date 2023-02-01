Туристам в отеле «Имеретинский» в Сочи решили проблему с ключами

Турагенты сообщают о проблемах, которые возникли у туристов в отеле «Имеретинский» в Сочи. После внезапной смены собственника у некоторых постояльцев перестали работать магнитные ключи, и теперь они боятся покинуть номер, так как помочь им некому.

Фото: Tourdom Tourdom

«В ГК Имеретинский сложилась непростая ситуация у постояльцев. Есть те, кто живет там по долгосрочной аренде, есть те, кто заехал еще, когда не было ареста комплекса. Сейчас не у всех работают магнитные ключи от номеров и подъездов, намагнитить больше никто их не может, так как сотрудники уволены», - рассказала TourDom.ru турагент Екатерина.

По ее словам, есть мамочка с ребенком - у нее бронирование до конца февраля. Девушка не может выйти в магазин, потому что ключи не работают. Если выйдет – не попадет обратно. Она добавила, что вчера вечером во многих дворах не было освещения.

По ее словам, некоторые туристы, оформив долгосрочное проживание, сейчас уехали из Сочи и оставили личные вещи в апартаментах. Удастся ли их забрать - неизвестно.

“У кого-то машины на парковке даже остались. Но предыдущий владелец снял все шлагбаумы, поэто за сохранность авто никто не отвечает”, - добавила наша собеседница.

Редакция направила запрос в ГК «Имертинский». Представитель отеля в комментарии корреспонденту сообщила, что проблемы с ключами уже решены.