Турагент о популярности термальных курортов на Южном Урале

В Челябинской области наблюдается настоящий бум строительства открытых термальных бассейнов. Турагент Анна Турбачева считает, что такие курорты популярны по нескольким причинам, но одна из главных – наличие у людей финансовой возможности и желание провести время в месте, похожем на заграницу.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Термальные курорты пользуются популярностью и зимой, и летом. Они дают возможность куда-то вырваться и отдохнуть: это близко, доступно, с хорошим сервисом, теплой и чистой водой, совсем не той, например, что может быть летом в наших озерах», – рассказала «ФедералПресс» Анна Турбачева.

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Но, по ее мнению, такие бассейны в Челябинской области – это не желание создать места отдыха, как в Тюмени на горячих источниках, а, скорее, аналогия отдыха за границей. Здесь все как в той же Турции: теплая вода в бассейне, прекрасный сервис. Только одно важное отличие – добраться можно дешевле и легче: до термокурорта в Вишневой горке, например, получится доехать на машине или на такси, заплатив всего 200 рублей.

Анна отмечает, что и сама часто ездит в такие комплексы, и по соцсетям друзей видит, что они тоже посещают их почти каждый месяц.

«Все ищут в Челябинской области сервис, похожий на заграничный, потому что скучают по такому отдыху. При этом, деньги у людей есть, и они могут позволить себе потратить их на развлечения. Предполагаю, что в ближайшее время термокурорты в Челябинске будут только набирать популярность», – добавила Анна Турбачева.

Первые термальные бассейны в Челябинской области появились 8 лет назад в Еткульском районе, это были «Баден-баден» и «Александрия». Со временем первый курорт стал разрастаться – помимо уличных бассейнов открылись бассейны в помещении, с добавлением соли, музыкальные, а также бани народов мира. Позднее аналогичный курорт «Термы Voda» открылся в Вишневой горке, в Чебаркульском районе в санатории «Утес», а потом на горнолыжном курорте в «Солнечной долине», в дачном поселке Красный камень на Увильдах, в Ленинском районе Челябинска и так далее.