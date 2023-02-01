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35 минут назад

Новый туристический комплекс построят в Приморье

Deita.ru

Региональное управление Росрыболовства заявило о строительство нового туристического комплекса в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU. Новый комплекс будет предназначаться для туристов из России.

Новый туристический комплекс построят в Приморье
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как рассказали в ведомстве, расположится новый туркомплекс в Ливадии. Он сможет принять до 200 отдыхающих. На его территории будет детская площадка, спортивная и для досуга. Рядом обустроят стоянку автомобилей. В самом здании оборудуют бассейн, сауны, СПА и ресторан. Общая этажность здания составит 4.

На сегодня проект будущего комплекса уже прошел согласование. Предполагается, что база отдыха не закроет проход к морю, а также не нарушит жизнь морских животных.

Напомним, что за последние годы в стране массово развивался внутренний туризм. Основными причинами послужили коронавирусная пандемия и санкционное давление Запада.

Отдых в России,Росрыболовство,
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