Новый туристический комплекс построят в Приморье

Региональное управление Росрыболовства заявило о строительство нового туристического комплекса в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU. Новый комплекс будет предназначаться для туристов из России.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Как рассказали в ведомстве, расположится новый туркомплекс в Ливадии. Он сможет принять до 200 отдыхающих. На его территории будет детская площадка, спортивная и для досуга. Рядом обустроят стоянку автомобилей. В самом здании оборудуют бассейн, сауны, СПА и ресторан. Общая этажность здания составит 4.

На сегодня проект будущего комплекса уже прошел согласование. Предполагается, что база отдыха не закроет проход к морю, а также не нарушит жизнь морских животных.