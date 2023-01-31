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3 часа назад

Отдых в Казани зимой: что посмотреть, куда сходить

Чемпионат.com

Этот город удивит не только в тёплую погоду.

Отдых в Казани зимой: что посмотреть, куда сходить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Казань изнутри: гид на случай плохой погоды

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Даже если погода на левом берегу Волги оставляет желать лучшего, Казань предложит самые разные сценарии для отдыха.

Классический – с посещением кремлёвских Благовещенского собора, мечети Кул Шариф и Центра «Эрмитаж – Казань». Или неочевидный – с заходом в Музей социалистического быта, Храм всех религий и чайную при Музее чак-чака, где в атмосфере татарского купеческого дома можно продегустировать натуральные напитки и десерты.

Отдельного упоминания заслуживает татарская кухня. Что может быть своевременнее, чем щедрая порция бешбармака или шурпы после бодрой прогулки на морозе? Про свежие пышные эчпочмаки или перемячи даже говорить не буду – их надо пробовать. Заходить в кафе традиционной кухни и концептуальные рестопабы, расспрашивать официантов и поваров, дегустировать знакомые и особенно незнакомые позиции меню и не отказывать себе в десерте: кош-теле или талкыш келяве, сладкой пирамиде из мёда.

Казань снаружи: прогулочные маршруты назло непогоде

Снег и мороз позволяют взглянуть на Казань под абсолютно новым углом. Белокаменные стены кремля образуют с заснеженным кремлёвским холмом завораживающий пастельный ансамбль, который как бы «парит» высоко над Казанкой.

Подобное ощущение возникает и при взгляде на архитектуру Болгара, «Тадж-Махала Волжской Булгарии», для посещения которого стоит выделить отдельный день. Расположенный в 200 км от Казани, зимой этот город становится почти пустынным и с удовольствием показывает редким путешественникам свои древние памятники – пусть и укрытые снежным покровом.

Но вернёмся в Казань. Пушистые сугробы добавляют уюта и без того «ламповой» Старо-Татарской слободе, где можно неспешно бродить, заглядываясь на особняки казанских купцов, промышленников и интеллигенции. Пешеходную улицу Баумана можно пройти чуть быстрее, но и там есть на что посмотреть – от высотной доминанты этой части города, колокольни Богоявленского собора, до бесчисленных едва заметных памятников, разбросанных вдоль по улице.

Наконец, нельзя побывать зимой в Казани и не прокатиться на коньках по вечерней кремлёвской набережной, которую превращают в большой городской каток. Скользя по ледовой галерее световых инсталляций, легко вернуть давно забытые детские воспоминания и понять, что зима – это всё-таки очень хорошо.

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