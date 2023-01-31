Чем отталкивает туристов зимний Санкт-Петербург

Северная столица — одно из главных туристических направлений России. И если летом Санкт-Петербург — это действительно лучшее решение для отдыха, то зимой все становится совсем иначе. Рассказываем, почему туристы не хотят ехать в Петербург зимой, и почему в этом виновата не только погода.

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Уникальная архитектура, особая праздничная атмосфера, музеи и многочисленные мероприятия в Санкт-Петербурге — не способствуют привлечению туристов в Северную столицу в зимнее время года. Чтобы добраться до всех культурных удовольствий и пищи духовной, придется столкнуться с земной реальностью — сугробами, неочищенными улицами, мусором и грязью.

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Погода

Едва ли гость Северной столицы готовится к ясной, солнечной и безветренной погоде зимой. Туриста в Питере ждут постоянные ветра, снег, сменяющийся дождем, мороз, перетекающий в оттепель — и это в течение одного дня. Зачастую именно этот холодный пронизывающий ветер становится причиной, по которой туристы откладывают поездку в Санкт-Петербург. Однако реальность показывает, что по большей части зимняя погода примерно одинакова по всей средней полосе России. Суть в том, как город справляется с последствиями погодных возмущений. И здесь действительно возникает немало вопросов.

Грязь

Гостя зимнего Санкт-Петербурга встречают последствия халатности городских коммунальщиков: гололедица, глубокие лужи на тротуарах, сугробы и снежная каша. Такая ситуация сохраняется не только на окраинах города, но и в самом центре — на Невском проспекте, на набережных рек и каналов, на центральных улицах, гуляя по которым, петербуржцы разглядывают уникальную архитектуру.

Коммунальные службы города и Смольный не хотят даже создать «потемкинскую деревню» для туристов. Город одинаково неубран во всех уголках, а коммунальщики продолжают бездействовать, надеясь, что лужи высохнут сами, а гололедицу разобьют ногами прохожие. Эта ситуация отпугивает в первую очередь москвичей, которые в зимнее время предпочитают оставаться в столице, где коммунальные службы успевают собрать выпавший снег и не допускают коммунального коллапса в городе.

Мусор

Другой проблемой оказывается огромное количество мусора в Петербурге. Здесь коммунальщики успевают собрать отходы с главной улицы, однако в знаменитых дворах-колодцах в центре города стоят полные баки. Очевидно, этот мусор разносится по окружающей местности, провоцирует размножение крыс, которые особенно хорошо чувствуют себя сейчас, в период продолжительного потепления и «весенней» погоды.

Смольный не может взять на себя ответственность за несвоевременный вывоз мусора из города и постоянно пытается найти крайнего в этой ситуации — то подрядчик оплошал, то истек контракт с оператором. Между тем город продолжает сохранять неопрятный вид, на который совершенно не хотят смотреть туристы.

Проблемы с транспортом

Еще одной зимней проблемой Санкт-Петербурга является нестабильная работа наземного общественного транспорта. Самая высокая стоимость билета в России никак не оправдывается качеством оказания транспортных услуг. Малейшие изменения в погоде — и весь наземный общественный транспорт погружается в коллапс: автобусы выбиваются из расписания, застревают в снежной каше, не могут подъехать к остановкам из-за неубранных куч снега.