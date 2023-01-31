20 тысяч пенсионеров смогут отправиться в бесплатные туры по Башкирии

«Для нас очень важно, чтобы и на пенсии представители нашего старшего поколения жили активно, интересно, насыщенно. Мы хотим показать им нашу интереснейшую и уникальную республику. Часто бывает так, что человек родился и всю жизнь проработал в одном районе. Ездил в командировки и на отдых в другие регионы, а по Башкирии и не путешествовал. Не было надобности, да и зачем, на чем. Считаю это крайне несправедливым. У нас полно интереснейших мест», — пояснил Хабиров.