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52 минуты назад

В Башкирии 20 тысяч пенсионеров смогут отправиться в бесплатные туры по республике

ГОРОБЗОР.РУ

В республике по инициативе главы региона Радия Хабирова продолжает свою работу программа «Башкирское долголетие». Как уточняет «Башинформ», проект будет действовать до 2024 года.

20 тысяч пенсионеров смогут отправиться в бесплатные туры по Башкирии
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

«Для нас очень важно, чтобы и на пенсии представители нашего старшего поколения жили активно, интересно, насыщенно. Мы хотим показать им нашу интереснейшую и уникальную республику. Часто бывает так, что человек родился и всю жизнь проработал в одном районе. Ездил в командировки и на отдых в другие регионы, а по Башкирии и не путешествовал. Не было надобности, да и зачем, на чем. Считаю это крайне несправедливым. У нас полно интереснейших мест», — пояснил Хабиров.

«Башкирское долголетие» предусматривает однодневные туры, в которых не нужно беспокоиться о ночлеге. У каждого пенсионера республики (мужчины — от 60 лет, женщины — от 55 лет) есть право на одну поездку в год. При этом в 2023 году квота рассчитана на 20 тысяч человек. Для сравнения, в 2020 году в туры отправились 4 тысячи пенсионеров, а в 2022 — 10 тысяч.

Число квот распределяется пропорционально по районам. Поездка включает трансфер, страховку туриста, посещение музеев, экскурсию в сопровождении гида. Некоторые туры также включают в себя различные мастер-классы: обучение национальным танцам, игре на инструментах, приготовление башкирских блюд.

Чтобы отправиться в поездку, нужно зарегистрироваться на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф и записаться на желаемый тур. Либо же можно обратиться в администрацию своего города или района.

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