Пять причин поехать в зимний Норильск

Норильск – город за полярным кругом. Он находится на полуострове Таймыр, в предгорье плато Путорана. Зимой Норильск – это, конечно, полярная ночь, вьюги, сугробы, но главное – это теплый прием горожан, праздник коренных народов и арктический экстрим. В этом выпуске программы «Пять причин поехать в…» мы познакомимся с традициями коренных народов Таймыра, спустимся в шахту и увидим, как добывают полезные ископаемые, попробуем арктические мороженое и кофе с вяленой олениной и совершим путешествие по ночному Норильску. Еще больше причин посетить этот удивительный город – в нашем материале.
Первая причина приехать в Норильск – побывать на фестивале «Большой Аргиш» и узнать традиции коренных народов Таймыра. Например, посмотреть, как ставят чум.
«Три ножки основные, вот они, веревка желтая завязана наверху. И на нее накладываются шесты, чтобы они веерообразно шли. Таким образом, чум настолько устойчивый, что пурга, не пурга – ничего не улетит никуда», – объясняет ненка Елена Евай.
Чум собирают примерно за 20 минут. В центре устанавливают печку, вокруг ставят жерди, укрепляют конструкцию поперечными палками и накрывают оленьими шкурами.
Аргиш – это беспрерывное движение, а еще так называют поезд из упряжек, на которых кочуют северные народы. Ненцы, энцы, эвенки, нганасаны, долганы на один день установили чумы в Норильске, чтобы рассказать гостям фестиваля о своей жизни.
«Богатый человек – тот, который аргишит, который двигается. Он узнает очень много интересного, знакомится с другими народами», – говорит долган Василий Батагай.
Некоторые семьи чумам предпочитают балки – домики на полозьях. На них проще кочевать, а внутри – как в однокомнатной квартире.
«Это женский уголок: когда сидишь, шьешь, детки играют иногда здесь. Наверху – подушки, одеяла. В этой стороне – кухня», – ненка Любовь Силкина показывает нам свое жилище. Любовь и ее семья всю жизнь кочуют и в город переезжать не планируют. «В тундре просторно, тишина, свежий воздух. Там намного интереснее, мне кажется. И не боишься детей на улицу одних отпускать», – признается женщина.
Каждый северный народ уникален по-своему: разные костюмы, одни любят тайгу, другие – тундру.
«Я родилась в тундре на берегу озера. Мы часто там кочевали, потому что эти озера просто кишели рыбой. Рыбы было очень много, и она вся была жирная», – вспоминает энка Зоя Болина.
«Мы, эвенки,народ таежный, мы – горные люди, – рассказывает Татьяна Болин Укачер. – Поэтому тундра нас не устраивает. Через горы Путорана эвенки сюда приходили, верхом на оленях».
Упряжки – тут же, рядом с чумами. Круг на нартах, чтобы почувствовать оленью скорость, которая может превышать 50 километров в час. На фестивале можно научиться бросать аркан.
«Это очень легко, даже женщины это умеют делать. Бывают одинокие женщины в тундре, которые сами могут добыть себе оленя», – рассказывает тренер по национальным видам спорта Наталья Сотникова.
Бросание аркана, прыжки через нарты, перетягивание палки – для гостей фестиваля только игры. На самом же деле все это элементы жизни оленеводов. Ведь до сих пор есть семьи, которые кочуют со стадами оленей по Таймыру.
Вторая причина приехать в зимний Норильск – горные походы. Город со всех сторон окружен горами: Гудчиха, Шмидта. Они невысокие, но местами сложные. Впрочем, наверх мы не пойдем, а прогуляемся налегке по снежному склону, осмотрим достопримечательности и возьмем уроки альпинизма.
«Это классический альпинистский ледоруб для передвижения по горному рельефу, – объясняет альпинист Дмитрий Орлов, показывая, как организовать точку страховки при помощи ледоруба. – Переносить ледоруб нужно лопаткой вперед, «клювиком» назад: если, спускаясь по склону, поскальзываешься, просто падаешь на лопатку, чтобы не травмировать себя. Это навык, он отрабатывается и доходит до автоматизма».
Норильские горы богаты на цветные металлы. Город и появился благодаря рудникам. Первый никель здесь добыли в суровый 1942 год. Вокруг Норильска на склонах сохранились остатки инфраструктуры первых шахт.
«Это гвоздь кустарного производства, – инструктор по горному туризму Юрий Чумак демонстрирует металлический заостренный прут со шляпкой на конце, его длина – порядка 30 сантиметров. – Здесь была деревянная эстакада под узкоколейку, и ее соединяли с помощью таких гвоздей».
Уцелел участок узкоколейки. Пока еще не официальный памятник, но горожане надеются, что это вопрос времени.
«Это остатки той самой узкоколейной дороги, которую закончили строить в 1937 году. Это тот период, когда весь Норильск жил на угле. И по узкоколейке как раз перевозили добытый уголь», – рассказывает краевед, гид Лариса Стрючкова.
А эта буровая вышка установлена у подножия знаменитого плато Путорана. Дело в том, что шедевр природы для горожан – еще и символ возрождения Норильска. Когда в «домашних» горах закончились богатые или, как говорят, «жирные» руды, встал вопрос дальнейшего существования и горнодобывающего предприятия, и города.
«В Талнахских горах работало одновременно больше ста буровых – искали золотую жилу. Практически за моей спиной был добыт так называемый золотой керн: это такой пробник в виде стержня, который достали из буровой, и он весь сиял золотом», – рассказывает Лариса Стрючкова.
Как добывают полезные ископаемые, можно узнать, спустившись в рудник.
Экскурсия по руднику – еще одна причина приехать в Норильск. Техника безопасности – первое, чему учат всех спускающихся под землю.
У каждого человека в руднике есть комплект средств индивидуальной защиты. Фонарики не только освещают путь – ими можно подать сигналы.
«Круговой сигнал означает «стоп», горизонтальный сигнал – «ко мне» и вертикальный – «от меня». Любой неправильно понятый сигнал расценивается как сигнал «стоп», – объясняет старший мастер учебного подземного полигона Артем Муравьев.
Рудник – это лабиринты туннелей. Они появляются в результате выработки грунта с полезными ископаемыми. Около стены, в которой находятся залежи минерала или металла, работает буровая машина. В определенных точках сверлят отверстия для закладки взрывчатки. Сейчас используют самоходные установки, а раньше были ручные буры.
«Это – ручной перфоратор (в простонародье его называют «телескопом») для бурения вертикальных и наклонных скважин. Сначала бурят одним буром, подается воздух, и вода и поддавливает гидравликой. И вот он на высоту податчика забурился, затем его опустили, поменяли на более длинный, опять забурили – и так около двух метров», – рассказывает Артем Муравьев. Такие перфораторы использовали до 2005 года, но и сейчас их иногда применяют.
Норильск был построен благодаря залежам полезных ископаемых. И до сих пор весь город работает на их добычу.
Еще одна причина побывать зимой в Норильске – отправиться на ночную экскурсию. Город так хорошо освещен, что на улицах светло как днем. Традиция была заложена еще в советские годы. И это не блажь: яркая иллюминация помогает горожанам легче переживать долгую полярную ночь, когда солнце не поднимается из-за горизонта.
У Норильска очень интересная история. В середине прошлого века сюда направляли лучших специалистов. Одна из задач была – построить самый красивый северный город. И это удалось. Например, Гвардейская площадь Норильска очень похожа на Дворцовую.
«Именно это была парадная площадь Норильска, лицо города. Именно здесь был главный въезд. Классицизм, парадная архитектура – естественно, это поражало воображение. Кроме того, здесь же была станции электрички. Гости города, уставшие после долгой дороги, выходя, видели это дворцовое великолепие», – рассказывает краевед Светлана Гунина.
А вот само строительство площади велось силами заключенных. И это был адский труд. Требовалось преодолеть суровый характер вечной мерзлоты.
«Не было еще свайного строительства. И строителям приходилось выдалбливать огромные котлованы до скального упора: с этой стороны по 5-6 метров, а с той – вообще до 15-16. И надо было отогревать вечную мерзлоту, чтобы сажать эти фундаменты на скалу. Конечно, это колоссальный труд», – поясняет Светлана Гунина.
На улице Комсомольской отреставрировали мозаичные фасадные панно, которым больше полувека. Они являются художественным достоянием региона.
«Это панно наших норильских художников Николая Лоя и Ладо Сурмава, которые были созданы в советский период. По сути, это такой уникальный проект по реставрации советских мозаик. Мы его реализовали совместно с нашей знаменитой Строгановкой», – говорит заместитель директора Агентства развития Норильска Виктория Чуланова.
Любопытно, что авторы панно собирали их из остатков плитки, которую использовали в облицовке квартир. Такой материал в наши дни найти невозможно. Поэтому решили реконструировать мозаику с помощью фасадной росписи. Но заметить подмену настоящей плитки на рисунок можно, только всматриваясь в детали изображения.
Для любителей экстрима зима в Норильске – лучшее время. Участники мотоклуба переобувают свои байки под снежный покров и выезжают в горы.
«Устанавливаются гусеница, лыжи, и можно развлекаться – и зимой, и летом», – объясняет участник мотоклуба Дмитрий Долганов.
«Это техника для удовольствия, не для дальних поездок. Мне больше зимой нравится ездить, чем летом. Мы здесь все объездили, и каждый год разный рельеф – надувает по-разному. И попрыгать можно, летом страшно», – добавляет другой байкер Михаил Кислицын.
Кататься на байках можно до минус 20 градусов. При более низких температурах техника уже не выдерживает. А вот в прорубь горожане ныряют при любой погоде.
Моржуют с комфортом: на берегу озера Долгое обустроены теплые раздевалки, сто метров по снегу – и баня. Пару шагов от парной – и бодрящая вода.
В Норильске клуб моржей был организован еще в прошлом веке. Уже сформировалась своя школа., и некоторые становятся спортсменами по заплывам в ледяной воде. Федор – участник и победитель многих соревнований.
«Погружение для меня привычно. Все направлено на сохранение здоровья и для набора спортивной формы», – говорит спортсмен по заплывам в холодной воде, победитель соревнований «X-WATERS Плато Путорана» Федор Трухин.
Ныряние в ледяную воду укрепляет иммунитет, повышает выносливость и, конечно, заряжает энергией. А второе дыхание в зимнем Норильске нужно, чтобы попробовать арктические мороженое и кофе с вяленой олениной по уникальным рецептам местных кулинара и бариста. А также посмотреть выставку арктической художницы Дарьи Завориной (она делала зарисовки во время летней экспедиции по Таймыру). А еще можно стать свидетелем малинового заката над Енисеем в Дудинке. Так что для зимнего путешествия в Норильск есть много причин.