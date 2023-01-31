Пять причин поехать в зимний Норильск

Норильск – город за полярным кругом. Он находится на полуострове Таймыр, в предгорье плато Путорана. Зимой Норильск – это, конечно, полярная ночь, вьюги, сугробы, но главное – это теплый прием горожан, праздник коренных народов и арктический экстрим. В этом выпуске программы «Пять причин поехать в…» мы познакомимся с традициями коренных народов Таймыра, спустимся в шахту и увидим, как добывают полезные ископаемые, попробуем арктические мороженое и кофе с вяленой олениной и совершим путешествие по ночному Норильску. Еще больше причин посетить этот удивительный город – в нашем материале.

Фото: Мир24 Мир24

Причина 1. Побывать на фестивале коренных народов Севера

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Первая причина приехать в Норильск – побывать на фестивале «Большой Аргиш» и узнать традиции коренных народов Таймыра. Например, посмотреть, как ставят чум.

«Три ножки основные, вот они, веревка желтая завязана наверху. И на нее накладываются шесты, чтобы они веерообразно шли. Таким образом, чум настолько устойчивый, что пурга, не пурга – ничего не улетит никуда», – объясняет ненка Елена Евай.

Чум собирают примерно за 20 минут. В центре устанавливают печку, вокруг ставят жерди, укрепляют конструкцию поперечными палками и накрывают оленьими шкурами.

Аргиш – это беспрерывное движение, а еще так называют поезд из упряжек, на которых кочуют северные народы. Ненцы, энцы, эвенки, нганасаны, долганы на один день установили чумы в Норильске, чтобы рассказать гостям фестиваля о своей жизни.

«Богатый человек – тот, который аргишит, который двигается. Он узнает очень много интересного, знакомится с другими народами», – говорит долган Василий Батагай.

Некоторые семьи чумам предпочитают балки – домики на полозьях. На них проще кочевать, а внутри – как в однокомнатной квартире.

«Это женский уголок: когда сидишь, шьешь, детки играют иногда здесь. Наверху – подушки, одеяла. В этой стороне – кухня», – ненка Любовь Силкина показывает нам свое жилище. Любовь и ее семья всю жизнь кочуют и в город переезжать не планируют. «В тундре просторно, тишина, свежий воздух. Там намного интереснее, мне кажется. И не боишься детей на улицу одних отпускать», – признается женщина.

Каждый северный народ уникален по-своему: разные костюмы, одни любят тайгу, другие – тундру.

«Я родилась в тундре на берегу озера. Мы часто там кочевали, потому что эти озера просто кишели рыбой. Рыбы было очень много, и она вся была жирная», – вспоминает энка Зоя Болина.

«Мы, эвенки,народ таежный, мы – горные люди, – рассказывает Татьяна Болин Укачер. – Поэтому тундра нас не устраивает. Через горы Путорана эвенки сюда приходили, верхом на оленях».

Упряжки – тут же, рядом с чумами. Круг на нартах, чтобы почувствовать оленью скорость, которая может превышать 50 километров в час. На фестивале можно научиться бросать аркан.

«Это очень легко, даже женщины это умеют делать. Бывают одинокие женщины в тундре, которые сами могут добыть себе оленя», – рассказывает тренер по национальным видам спорта Наталья Сотникова.

Бросание аркана, прыжки через нарты, перетягивание палки – для гостей фестиваля только игры. На самом же деле все это элементы жизни оленеводов. Ведь до сих пор есть семьи, которые кочуют со стадами оленей по Таймыру.

Причина 2. Отправиться в горный поход

Вторая причина приехать в зимний Норильск – горные походы. Город со всех сторон окружен горами: Гудчиха, Шмидта. Они невысокие, но местами сложные. Впрочем, наверх мы не пойдем, а прогуляемся налегке по снежному склону, осмотрим достопримечательности и возьмем уроки альпинизма.

«Это классический альпинистский ледоруб для передвижения по горному рельефу, – объясняет альпинист Дмитрий Орлов, показывая, как организовать точку страховки при помощи ледоруба. – Переносить ледоруб нужно лопаткой вперед, «клювиком» назад: если, спускаясь по склону, поскальзываешься, просто падаешь на лопатку, чтобы не травмировать себя. Это навык, он отрабатывается и доходит до автоматизма».

Норильские горы богаты на цветные металлы. Город и появился благодаря рудникам. Первый никель здесь добыли в суровый 1942 год. Вокруг Норильска на склонах сохранились остатки инфраструктуры первых шахт.

«Это гвоздь кустарного производства, – инструктор по горному туризму Юрий Чумак демонстрирует металлический заостренный прут со шляпкой на конце, его длина – порядка 30 сантиметров. – Здесь была деревянная эстакада под узкоколейку, и ее соединяли с помощью таких гвоздей».

Уцелел участок узкоколейки. Пока еще не официальный памятник, но горожане надеются, что это вопрос времени.

«Это остатки той самой узкоколейной дороги, которую закончили строить в 1937 году. Это тот период, когда весь Норильск жил на угле. И по узкоколейке как раз перевозили добытый уголь», – рассказывает краевед, гид Лариса Стрючкова.

А эта буровая вышка установлена у подножия знаменитого плато Путорана. Дело в том, что шедевр природы для горожан – еще и символ возрождения Норильска. Когда в «домашних» горах закончились богатые или, как говорят, «жирные» руды, встал вопрос дальнейшего существования и горнодобывающего предприятия, и города.

«В Талнахских горах работало одновременно больше ста буровых – искали золотую жилу. Практически за моей спиной был добыт так называемый золотой керн: это такой пробник в виде стержня, который достали из буровой, и он весь сиял золотом», – рассказывает Лариса Стрючкова.

Как добывают полезные ископаемые, можно узнать, спустившись в рудник.

Причина 3. Спуститься в рудник и узнать, как добывают полезные ископаемые

Экскурсия по руднику – еще одна причина приехать в Норильск. Техника безопасности – первое, чему учат всех спускающихся под землю.

У каждого человека в руднике есть комплект средств индивидуальной защиты. Фонарики не только освещают путь – ими можно подать сигналы.

«Круговой сигнал означает «стоп», горизонтальный сигнал – «ко мне» и вертикальный – «от меня». Любой неправильно понятый сигнал расценивается как сигнал «стоп», – объясняет старший мастер учебного подземного полигона Артем Муравьев.

Рудник – это лабиринты туннелей. Они появляются в результате выработки грунта с полезными ископаемыми. Около стены, в которой находятся залежи минерала или металла, работает буровая машина. В определенных точках сверлят отверстия для закладки взрывчатки. Сейчас используют самоходные установки, а раньше были ручные буры.

«Это – ручной перфоратор (в простонародье его называют «телескопом») для бурения вертикальных и наклонных скважин. Сначала бурят одним буром, подается воздух, и вода и поддавливает гидравликой. И вот он на высоту податчика забурился, затем его опустили, поменяли на более длинный, опять забурили – и так около двух метров», – рассказывает Артем Муравьев. Такие перфораторы использовали до 2005 года, но и сейчас их иногда применяют.

Норильск был построен благодаря залежам полезных ископаемых. И до сих пор весь город работает на их добычу.

Причина 4. Прогуляться по ночному Норильску

Еще одна причина побывать зимой в Норильске – отправиться на ночную экскурсию. Город так хорошо освещен, что на улицах светло как днем. Традиция была заложена еще в советские годы. И это не блажь: яркая иллюминация помогает горожанам легче переживать долгую полярную ночь, когда солнце не поднимается из-за горизонта.

У Норильска очень интересная история. В середине прошлого века сюда направляли лучших специалистов. Одна из задач была – построить самый красивый северный город. И это удалось. Например, Гвардейская площадь Норильска очень похожа на Дворцовую.

«Именно это была парадная площадь Норильска, лицо города. Именно здесь был главный въезд. Классицизм, парадная архитектура – естественно, это поражало воображение. Кроме того, здесь же была станции электрички. Гости города, уставшие после долгой дороги, выходя, видели это дворцовое великолепие», – рассказывает краевед Светлана Гунина.

А вот само строительство площади велось силами заключенных. И это был адский труд. Требовалось преодолеть суровый характер вечной мерзлоты.

«Не было еще свайного строительства. И строителям приходилось выдалбливать огромные котлованы до скального упора: с этой стороны по 5-6 метров, а с той – вообще до 15-16. И надо было отогревать вечную мерзлоту, чтобы сажать эти фундаменты на скалу. Конечно, это колоссальный труд», – поясняет Светлана Гунина.

На улице Комсомольской отреставрировали мозаичные фасадные панно, которым больше полувека. Они являются художественным достоянием региона.

«Это панно наших норильских художников Николая Лоя и Ладо Сурмава, которые были созданы в советский период. По сути, это такой уникальный проект по реставрации советских мозаик. Мы его реализовали совместно с нашей знаменитой Строгановкой», – говорит заместитель директора Агентства развития Норильска Виктория Чуланова.

Любопытно, что авторы панно собирали их из остатков плитки, которую использовали в облицовке квартир. Такой материал в наши дни найти невозможно. Поэтому решили реконструировать мозаику с помощью фасадной росписи. Но заметить подмену настоящей плитки на рисунок можно, только всматриваясь в детали изображения.

Причина 5. Покататься на снегоходах, нырнуть в прорубь и попробовать арктическое мороженое

Для любителей экстрима зима в Норильске – лучшее время. Участники мотоклуба переобувают свои байки под снежный покров и выезжают в горы.

«Устанавливаются гусеница, лыжи, и можно развлекаться – и зимой, и летом», – объясняет участник мотоклуба Дмитрий Долганов.

«Это техника для удовольствия, не для дальних поездок. Мне больше зимой нравится ездить, чем летом. Мы здесь все объездили, и каждый год разный рельеф – надувает по-разному. И попрыгать можно, летом страшно», – добавляет другой байкер Михаил Кислицын.

Кататься на байках можно до минус 20 градусов. При более низких температурах техника уже не выдерживает. А вот в прорубь горожане ныряют при любой погоде.

Моржуют с комфортом: на берегу озера Долгое обустроены теплые раздевалки, сто метров по снегу – и баня. Пару шагов от парной – и бодрящая вода.

В Норильске клуб моржей был организован еще в прошлом веке. Уже сформировалась своя школа., и некоторые становятся спортсменами по заплывам в ледяной воде. Федор – участник и победитель многих соревнований.

«Погружение для меня привычно. Все направлено на сохранение здоровья и для набора спортивной формы», – говорит спортсмен по заплывам в холодной воде, победитель соревнований «X-WATERS Плато Путорана» Федор Трухин.