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1 час назад

Билеты на «Поезд Победы» разобрали за несколько минут

Волгоградская правда

Очень многим горожанам, пожелавшим стать участниками экскурсии, билетов просто не хватило.

Билеты на «Поезд Победы» разобрали за несколько минут
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В честь 80-летия Сталинградской победы в Волгоградскую область прибыл интерактивный музей «Поезд Победы». Он сделает в регионе четыре остановки: 29 января посетил Камышин; 31 января прибудет в Волгоград и простоит до 1 февраля; 2 февраля экспозиция переместится на станцию Сарепта; 3 и 4 февраля поезд разместится на станции Донская.

Это уникальный музей, целиком посвященный временам Великой Отечественной войны. Экспозиция расположена внутри вагонов, причем каждый из них затрагивает свою тематику.

Посетить музей могут все желающие, однако получить желанный билет оказалось непросто. В социальной сети проекта многие пользователи сообщили, что просто не сумели зарегистрироваться. По словам волгоградцев, все билеты разобрали в первые же минуты.

– Я не успела, уже все пусто, – пожаловалась одна из горожанок.

Представители проекта сообщили, что билеты действительно быстро закончились из-за высокого спроса. Желающим попасть на экскурсию посоветовали следить за разделом регистрации, так как случаются отказы посетителей.

Напомним, зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте проекта за 1–2 дня до приезда поезда. Однако количество билетов ограничено – каждый вагон за одно посещение вмещает не более 12 человек одновременно.

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