В Алтайском крае пройдет фестиваль «Сибирская Масленица»

В Алтайском крае в районе села Новотырышкино 25 февраля пройдет масштабный ежегодный фестиваль «Сибирская Масленица». Об этом сообщает издание «Толк».

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На традиционные проводы зимы приезжают не только жители региона, но и туристы из других частей страны. Директор фестиваля Алексей Копейкин рассказал, что программа мероприятия будет насыщенной, однако чуть короче, чем обычно, так как на территории не будет теплых помещений.

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Праздник начнется в 12:00 с угощения для гостей на входе, а закончится в 17:00 сожжением чучела Масленицы. Нововведением 2023 года станет фестиваль самоваров, участники которого согреют туристов горячими напитками. Организаторы предложили присоединиться всем желающим, у кого есть самовар, и кто готов поделиться рецептами травяного чая.

В программе также будут другие традиционные масленичные забавы, например, столб с подарками. В прошлые годы смельчаки боролись за стиральные машины, холодильники и другие подарки. А в этом одним из главных призов станет электровелосипед.

«По стране традиционно устанавливают столбы высотой 5-7 метров, а у нас он 11. И всегда находятся смельчаки, которые готовы по нему взобраться: каждый год записывается более 100 человек. Традиционно на столбе мы размещаем 10-11 призов. И на протяжении последних лет, за исключением 2021 года, когда была непогода, участники их все снимают», — рассказал Копейкин.

На территории фестиваля также будут работать около 30 площадок с развлечениями и традиционными русскими играми, за участие в которых гости будут получать «блинные рубли». Игровую валюту можно будет обменять на подарки. В рамках фестиваля также развернут ярмарочные ряды.