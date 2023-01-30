На горнолыжных курортах Сочи открыли не все трассы из-за нехватки снега

В горах Сочи выпал снег, но толщина его покрова недостаточна для открытия всех горнолыжных трасс. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей местных курортов.
"Снег выпал, но немного, на верхах", — рассказали в курорте "Газпром", отметив, что толщина покрова не превышает 10 см и все трассы еще не запущены.
Отмечается, что в "Красной Поляне" и на "Роза Хуторе" также запущены не все зоны для катания по этой же причине. Также сообщается, что это не отпугивает туристов и процент бронирования отелей остается высоким. В гидрометцентре Краснодарского края сообщили, в ближайшую неделю в Сочи пройдет снег с дождем.
Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратить на горнолыжный отдых. Газета The Wall Street Journal писала о том, что из-за отсутствия снега альпийские горнолыжные курорты оказались под угрозой закрытия. В публикации говорится, что во Франции на курорте Alpe du Grand Serre в коммуне Ла-Морт в январе температура воздуха была настолько высокой, что невозможно было использовать даже искусственный снег. В результате впервые в зимний сезон были открыты веломаршруты.