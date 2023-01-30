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2 часа назад

На горнолыжных курортах Сочи открыли не все трассы из-за нехватки снега

Газета.Ruиещё 2

В горах Сочи выпал снег, но толщина его покрова недостаточна для открытия всех горнолыжных трасс. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей местных курортов.

На горнолыжных курортах Сочи открыли не все трассы из-за нехватки снега
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Снег выпал, но немного, на верхах", — рассказали в курорте "Газпром", отметив, что толщина покрова не превышает 10 см и все трассы еще не запущены.

Отмечается, что в "Красной Поляне" и на "Роза Хуторе" также запущены не все зоны для катания по этой же причине. Также сообщается, что это не отпугивает туристов и процент бронирования отелей остается высоким. В гидрометцентре Краснодарского края сообщили, в ближайшую неделю в Сочи пройдет снег с дождем.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратить на горнолыжный отдых. Газета The Wall Street Journal писала о том, что из-за отсутствия снега альпийские горнолыжные курорты оказались под угрозой закрытия. В публикации говорится, что во Франции на курорте Alpe du Grand Serre в коммуне Ла-Морт в январе температура воздуха была настолько высокой, что невозможно было использовать даже искусственный снег. В результате впервые в зимний сезон были открыты веломаршруты.

Отдых в России,Газпром,
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