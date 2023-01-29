Сибирский агротуризм будет включать в себя необычные маршруты

В Томске состоялась стратегическая сессия по развитию внутреннего и въездного туризма. Участие в мероприятии приняли главы муниципалитетов, представители туриндустрии и сферы гостеприимства.
Цель встречи – создание единой туристической карты региона, которая охватит маршруты и точки туристического притяжения всех районов Томской области.
«Некоторые скептически относятся к туризму у нас в Сибири, но такие настроения проходят, и все больше скептиков осознают перспективы новой отрасли и привлекательность Томской области для путешественников, – подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур, открывая встречу. – Наше преимущество в уникальности территорий. У каждой неповторимая история, культура и яркие события, известные далеко за пределами региона. Туризм содействует развитию до 50 смежных отраслей, способствует росту малого бизнеса, создает дополнительные рабочие места. У каждого города и района должны быть собственные туристические маршруты. И сложные, как туры по Васюганским болотам, и более доступные туры выходного дня».
Всего в мероприятии приняли участие представители всех 16 районов региона, а также городов Томска, Северска, Кедрового и Стрежевого.
Презентуя свой муниципалитет, выступающие рассказали про конкретные объекты туристического притяжения, имеющиеся ресурсы, планы и задачи района для развития туристических направлений.
Шегарский, Асиновский и Зырянский районы планируют сделать упор на сельском, историко-краеведческом и промышленном туризме.
В Томском, Кожевниковском, Бакчарском и Первомайском районах будут развиваться событийные туристические направления, связанные с проведением тематических праздников и расширением национальных парков. Например, «День топора» в сельском парке Околица, «Праздник хлеба» в селе Кожевниково и парк «Янов хутор» в деревне Берёзовка.
Север области – Кривошеинский, Молчановский, Чаинский, Колпашевский, Парабельский и Каргасокский районы – будут развивать туризм через историко-культурное направление, а также через создание баз отдыха и гостевых домов. В частности, Кривошеинский район планирует привлекать гостей в глэмпинги на благоустроенный берег реки Обь и в музей казачьей культуры «Братина».
В наиболее отдаленных местностях томского региона – Александровском районе, городах Стрежевом и Кедровом туризм будет направлен не только на жителей области, но и соседних регионов. Муниципалитеты намерены развиваться в направлении спортивного, речного туризма и эко-туризма – это катание на лыжах, сплавы по водоемам, прогулки по экологическим маршрутам.
«Агротуризм в нашем регионе только начинает развиваться, но у этого направления есть потенциал. Главное, что сами фермеры заинтересованы и готовы вкладывать средства в развитие такого дополнительного направления своей деятельности. С 2022 года на реализацию туристических проектов предоставляется грант «Агротуризм», и в Томской области его получили уже два предприятия – ООО «Сырная история» и ТПК «Северный сад». По итогам мероприятия командами районов были представлены проекты региональных туристических маршрутов, куда, в том числе, вошли эти два хозяйства», –отметила заместитель председателя комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного рынка Департамента по социально-экономическому развитию села Елена Купцова.