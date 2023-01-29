Сибирский агротуризм будет включать в себя необычные маршруты

«Агротуризм в нашем регионе только начинает развиваться, но у этого направления есть потенциал. Главное, что сами фермеры заинтересованы и готовы вкладывать средства в развитие такого дополнительного направления своей деятельности. С 2022 года на реализацию туристических проектов предоставляется грант «Агротуризм», и в Томской области его получили уже два предприятия – ООО «Сырная история» и ТПК «Северный сад». По итогам мероприятия командами районов были представлены проекты региональных туристических маршрутов, куда, в том числе, вошли эти два хозяйства», –отметила заместитель председателя комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного рынка Департамента по социально-экономическому развитию села Елена Купцова.