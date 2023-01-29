Азов гора: поход выходного для по Бажовским местам из Екатеринбурга

В Свердловской области широко отметили День рождения автора уральских сказов Павла Петровича Бажова. В библиотеках, музеях региона и в Доме кино Екатеринбурга прошли мероприятия, посвящённые 144-летию писателя. Корреспонденты ИА «Уральский меридиан» отметили праздник походом в одно из самых «бажовских» мест Екатеринбурга – на Азов гору в природном парке возле города Полевского. По местной легенде, в одной из скал Азов горы до сих пор живёт Девка Азовка (Малахитница), известная по сказам Бажова. Нам посчастливилось увидеть на скале её портрет.

Фото: Уральский меридиан Уральский меридиан

Путь от Екатеринбурга до Полевского на машине или туристическом автобусе составляет чуть больше часа. Парк с Азов горой расположен в 14 км от Полевского. Тем, кто интересуется творчеством Павла Бажова, наши корреспонденты советуют побывать и в самом городе Полевском, в том числе на горе Думной, где когда-то стояла сторожка дедушки Слышко, а маленький Паша Бажов вместе с другими местными детьми слушал его бесконечные истории.

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Также обязателен к посещению в Полевском музей «Малахитовая шкатулка», где можно увидеть изображения Павла Бажова и Хозяйки медной горы в полный рост, а также самую большую и самую маленькую малахитовую шкатулку в мире.

Тем, кто окажется в Полевском, непременно стоит посетить музейный комплекс «Северская домна», расположенный на территории Северского трубного завода. Этот музей хоть и не имеет отношения к творчеству Бажова, зато является настоящим брендом города. Включает в себя два исторических здания, огромную старинную домну для выплавки чугуна, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Репортаж о посещении Северской Домны наше агентство опубликует в ближайшее время.

Путь к Азов горе начинается от входа в природный парк. Удобная тропа круглый год доступна для туристов любой физической подготовки, включая детей от пяти лет. Тропа проходит по красивому лесу, время от времени по пути попадаются причудливые скальные выходы. По данным открытых источников, высота Азов горы составляет 589 м над уровнем моря. На скалистой вершине расположена смотровая площадка, добраться до которой довольно просто. С неё открывается великолепный вид.

Рядом с главной вершиной можно увидеть на скале изображение Девки Азовки с сокровищами. Как рассказала гид клуба активного отдыха «Душа Урала» Ангелина, эту картину в 1956 году нарисовал художник Николай Суренков, а в 2016 году рисунок обновила внучатая племянница знаменитого автора уральских сказов Елена Бажова. Чуть поодаль из скалы бьёт родник «Азовкины слёзы», возле которого висят самодельные амулеты и фенечки – приношения Девке Азовке.

По одной из легенд, разбойники заточили Девку Азовку в скале, чтобы она охраняла украденные ими сокровища. Дух Азовки до сих пор обитает в скале – он может исполнять заветные желания, а может и навредить человеку. Суеверные граждане приносят Азовке «дары», чтобы она была к ним благосклонна. Вариаций легенды о Девке Азовке – множество, по одной из версий, девушка была единственной дочерью Турчанинова – владельца Полевского завода, а разбойники – его бывшими работниками. Павел Бажов рассказал о Девке Азовке в сказе «Дорогое Имячко».

Сокровищ в районе Азов горы не нашли, зато обнаружили клад исторической ценности. Информация об этом размещена на стенде, расположенном на одной из смотровых площадок Азов Горы.

Пятиклассник Иван Шитиков, который пришёл на гору в составе школьной экскурсии, наткнулся на клад в сентябре 1940 года. На вершине восточного склона Азов горы 13-летний мальчик отодвинул каменную плиту и нашёл там глиняные черепки, а также древние бронзовные и медные предметы. Среди них наконечник копья, круглые бляхи и птицевидные идолы. Сам Павел Бажов приезжал посмотреть этот клад. Часть предметов, найденных школьником, сейчас находится в Краеведческом музее Екатеринбурга, часть – в музее города Полевского.