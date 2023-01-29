Что посмотреть в Казани за 3 дня?

Кремль – есть, красный автобус – есть, метро – тоже есть. Вместо городецких пряников – чак-чак, вместо Покровки – Бауманка. Мы провели выходные в Казани, сравнили столицу Татарстана с Нижним Новгородом и… нашли много общего!

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Старше и больше

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Казань – старше и больше Нижнего Новгорода. Это самый большой город и порт в Поволжье, сейчас здесь живут 1 миллион 300 тысяч человек. Стоит Казань на Волге, при впадении в нее речки Казанки, а внутри города есть легендарное озеро Кабан. Первое упоминание о Казани относится к 1391 году, однако официальная дата основания – 1005 год. В начале нашего века Казань с размахом отметила свое 1000-летие и зарегистрировала бренд «Третья столица России». По посещаемости туристов она занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако наш Нижний Новгород успешно конкурирует!

В Казани действительно есть на что посмотреть, куда сходить, где погулять и что попробовать. Путь от Нижнего Новгорода до Казани на машине занимает примерно 6 часов. Можно за полтора часа долететь на самолете. А можно доехать на «Ласточке». Путешествие на машине позволит, кроме Казани, увидеть еще и окрестности, другие интересные места близ столицы Татарстана.

Первая гимназия и третий университет

Немного истории. Казань была основана как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии. По легенде, колдун велел строить город там, где без огня закипит врытый в землю котел, то есть казан. Ну вот здесь, на левом берегу Волги, он и закипел более тысячи лет назад. В 1469 году знаменитый путешественник Афанасий Никитин посетил Казань и упомянул ее в своих путевых записках «Хожение за три моря».

Потом начались войны с Москвой. То Москва платила дань Казани, то наоборот. Потом, как мы знаем из истории и комедии «Иван Васильевич меняет профессию», Иван Грозный взял Казань. Его войска разрушили большую часть города, переселили местных татар на болота у озера Кабан, где была заложена Старо-татарская слобода.

А потом, в середине XVI века, в Казань привезли 7000 русских и построили новый белокаменный кремль.

Кремль и слобода до сих пор остаются самыми известными достопримечательностями, и часто именно с них экскурсоводы начинают прогулки по городу для туристов.

Именно в Казани была основана одна из первых в России типографий. В начале XVIII века здесь строят мосты через Казанку и Булак, появляются ремесленные слободы, открывается первая (!) в России провинциальная гимназия. Казань становится столицей крупной Казанской губернии.

В 1791 году здесь открывается театр, а в 1804 году – университет. Он стал третьим в Российской империи. Город становится научным центром, и скоро сюда приходят телеграф, телефон и трамвай.

Кот на «Арбате»

Мы начали свое знакомство с Казанью с пешеходной улицы имени Баумана – Бауманки, как именуют местные свой Арбат.

В эпоху Казанского ханства она называлась Ногайской дорогой. При Иване Грозном ее назвали Проломной, потому что при штурме кремля его стены были проломлены взрывами. Потом улицу назвали Новой слободой, еще потом – Богоявленской, в честь церкви. В 1930 году улица была переименована в честь выходца из Казани революционера Баумана. В постсоветское время предлагалось её переименовать в улицу Шаляпина, но идея не нашла поддержки. Пешеходной Бауманка стала в 1996 году, а до этого здесь ездили автобусы, троллейбусы и трамваи.

Улица Баумана начинается от Казанского Кремля, а заканчивается на площади Тукая. Габдулла Тукай — народный поэт, повлиявший на развитие национальной татарской поэзии, хотя и проживший всего 26 лет. Кремль и площадь Тукая соединяет под землей линия метро. Так что можно спустить от кремля до Тукая по Бауманке вниз пешком, а обратно – прокатиться на метро.

Бауманка — ровесница кремля, самая древняя улица в Казани. Она чуть шире, чем наша Покровка, но в целом – очень похожа. Дома – исторические памятники с балкончиками, сувенирные лавки, которые чередуются с брендовыми магазинами, кафе и рестораны, отели, церкви, театры, музеи, скульптуры, памятники. Удивительно, но даже новогодняя советская машинка с елкой на крыше здесь есть! Как говорится – найди 10 отличий.

У входа в каждый сувенирный магазин здесь стоит какой-нибудь яркий персонаж, заманивающий гостей, или небольшая фотозона. Это может быть дракон, лошадка или кот. Причем, котов – больше всего.

Считается, что именно в Казани по приказу императорского двора была выведена особая порода котов – быстрых, ловких, сильных и смелых – для борьбы с грызунами. И потомки этих котов до сих пор живут в Эрмитаже.

А вот самый главный памятник казанскому коту стоит как раз на Бауманке. Огромный котище выше человеческого роста восседает и ждет туристов, которые гладят ему усы, фотографируются и загадывают желания.

Еще один памятник – знаменитая карета. А неподалеку, как раз около очередного сувенирного отдела, — небольшой трамвайчик. Чуть дальше можно найти «Мастерскую казанского кота».

А самое высокое здание на Бауманке – это колокольня Богоявленского собора. Когда-то здесь крестили знаменитого Шаляпина, и сейчас рядом с колокольней стоит отель, названный в честь певца. А в самой колокольне располагается музей изобразительных искусств и смотровая площадка.

Для детей на Бауманке расположились целая серия развлекательных музеев-аттракционов, например, «Побег из тюрьмы», «Зеркальный лабиринт». В общем, точно такие же, как и у нас в Нижнем Новгороде на Большой Покровской.

В гости к сказке

В Казани – очень много театров! Кукольный театр «Экият» («Сказка») – один из старейших в России. Его здание – сказочный дворец! Огромный, красивый, действительно сказочный. Лесенки, залы, подземелья, лабиринты, люстры, куклы – именно здесь живут чудеса. Кстати, здесь можно не только посмотреть спектакль, но и попасть на экскурсию по закулисью театра.

Рядом с театром располагаются сразу несколько стильных детских площадок. Одна, например, стилизована под ресторан «МакДоналдс», другая – под Лукоморье, третья – под сказку про Алису.

Академический театр драмы расположен в самом центре города – на пешеходной улице Баумана. Есть оперный театр, ТЮЗ, цирк, театр комедии и много других.

Мы побывали в «Молодежном театре на Булаке» (Булак – это канал, бывшая протока от озера Нижний Кабан к реке Казанке). Это один из молодых театров, очень современный и неоднозначный. Раньше в этом здании располагался ночной клуб и проходили дискотеки. Теперь – театр с двумя сценами-залами, буфетом, гардеробом, магазином сувениров и фотозонами. Служат здесь только молодые актеры. Сцена практически не отделена от зрительного зала, а гости сидят на кожаных диванчиках. Очень атмосферно и необычно! Кстати, в театре играет артистка из Нижнего Новгорода Анастасия Чудинова, выпускница нашего театрального училища!

Эчпочмак или чак-чак?

Напротив Кукольного театра — национальный комплекс «Туган Авылым», что переводится как «родная деревня». Вот так в самом центре столицы можно оказаться в татарской деревне.

Музей под открытым небом открылся на тысячелетие Казани и сразу полюбился и гостям, и местным. На территории комплекса есть ресторан с национальной едой, блинная с настоящей дровяной печью, музей «Мишкин Дом», банный комплекс, детский центр «Камыр Батыр», мостики, фигурки, скульптурки, избы, музеи, мастерские, скамейки. Есть даже будка с местным Дружком!

В кафе советуем попробовать мясо по-хански – прочти как по-французски, только с грибами, котлету «Казань» (мясо в кубиках-сухариках) и, конечно, выпечку. Это, в первую очередь, национальный татарский пирог с мясом треугольной формы – эчпочмак. Кстати, при входе в «деревню» стоит памятник этому мясному треугольнику, который, как говорят местные, исполняет заветные мечты. Советуем еще попробовать мясной перемяч, бекен с капустой и яйцом и губадию. Это такой пирог с рисом, яйцом, изюмом и творогом. Можно купить большую круглую губадию на всех, которая заменит ужин или завтрак. А можно маленькие порционные круглые пирожки.

Ну а на десерт и на сувениры родным и друзьям – пахлава, чак-чак и талтышка (пирожное из пшеничной муки, топленого масла, меда и воды). Из несладкого – паштет из утки и катык – местный кефир. Кстати, местные советуют гостям покупать чак-чак и прочие сладости под маркой хлебозавода, а не маленьких пекарен. Говорят, у них вкуснее!

«Чудо-остров навещу»

Казань, как и Нижний Новгород, может похвастаться наличием знаменитого красного автобуса. Экскурсии на двухэтажном автобусе познакомят вас с основными достопримечательностями и историей города. Обязательно сделайте остановку у кремля, зайдите внутрь, посмотрите на самую знаменитую мечеть «Кул-Шариф».

А во второй половине дня посетите аквапарк или кинотеатр. Кстати, до сих пор из Нижнего Новгорода и других городов возят туры именно в казанский аквапарк — огромный и очень веселый. А что касается кинотеатров, то здесь их очень много, и есть весьма интересные. Например, кинозал с подушками вместо привычных кресел. Или с двухместными диванчиками и пуфиками для ног. Или зал, в котором все фильмы сопровождаются спецэффектами – ветер, дождь, холод, шум и т.д.